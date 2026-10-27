Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се изправят един срещу друг на балотаж за президент на България тази неделя, 1 ноември. Това показват окончателните данни на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи от секционните избирателни комисии.

Йотова получава 34,8% от гласовете, а Гюров е подкрепен от 32% от избирателите. След тях в подреждането е Костадин Костадинов, който остава на трето място, следван от Радостин Василев, Ивелин Михайлов и Иван Христанов.

По-различна е картината при вота от чужбина. При обработени 100% от протоколите Андрей Гюров заема първата позиция с 45,8% от гласовете, докато Илияна Йотова получава 22,8%. Костадин Костадинов е трети с 11,6%, следван от Ивелин Михайлов, Радостин Василев и Иван Христанов.

4,4% от гласувалите са избрали опцията „Не подкрепям никого“.

Избирателната активност към 16:00 часа в изборния ден е била 15,95%.

Нов старт на кампанията

До края на днешния ден ЦИК трябва да обяви с решение резултата от първия тур и официално да насрочи балотажа за 1 ноември. След насрочването му започва нова предизборна кампания, която ще продължи до 24 часа преди гласуването.

Така кандидатите ще разполагат с няколко дни за нови послания и срещи с избирателите преди решаващия вот за президент.