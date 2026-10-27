Ивайло Дончев и Владимир Зомбори гостуват на „Успешните“ във Fargo

Тази седмица поредицата „Успешните“ в клуб Fargo предлага две срещи с различен характер, които обаче се обединяват от любопитството към хората, техните избори и пътищата, по които стигат до себе си. Едната отвежда далеч отвъд познатия свят, през повече от 30 държави и 150 000 километра, а другата среща публиката с артист, който преминава от актьорските превъплъщения към територията на собствената си музика.

В сряда, 28 октомври, от 19:00 часа, гост на „Успешните“ ще бъде пътешественикът, фотограф и автор Ивайло Дончев, който ще представи книгата си „Пътят от Каракол“. Тя е резултат от 17-месечно самостоятелно пътуване, осъществено без спонсори и медийна подкрепа. Историята преминава през Амазония, Андите, Хималаите и пустините на Иран, но отвъд географските маршрути разказва за срещите с непознатото, изпитанията на свободата и границите на човешката издръжливост.

В четвъртък, 29 октомври, от 19:30 часа, във Fargo се завръща Владимир Зомбори – актьорът, когото публиката познава от театъра, киното и телевизията, от победата му в „Като две капки вода“ и от ролята му на Зоро в едноименния мюзикъл. През септември той представи първата си авторска песен „Непрестанно“ под името ZOMBORI. Разговорът ще бъде за различните артистични роли, за прехода от интерпретацията към личното творчество и за смелостта да започнеш нещо ново, дори когато вече си намерил своето място.

На пръв поглед това са две съвсем различни истории – едната за пътя през света, другата за пътя между различните изкуства. Но и двете срещи поставят въпроса как човек избира посоката си, какво го кара да излезе извън познатото и какво открива, когато се осмели да опита нещо различно.

Организаторите са убедени, че сред публиката има хора, за които и двете теми са еднакво интересни – и които биха избрали да бъдат част и от двете вечери. Затова тази седмица „Успешните“ отправя двойна покана към любопитните към света и хората.

28 октомври, сряда, 19:00 часа – Ивайло Дончев, „Пътят от Каракол“

29 октомври, четвъртък, 19:30 часа – Владимир Зомбори / ZOMBORI

Място: клуб Fargo, Пловдив. Входът за двете срещи е свободен.

Поредицата „Успешните“ се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2026 година.