Безплатни прегледи за хирургичните заболявания на белия дроб и плеврата в Пловдив

Втора клиника по хирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ организира безплатни профилактични прегледи на тема „Хирургични заболявания на белия дроб и плеврата“ в рамките на кампанията „Здраве за всички“.

Инициативата е насочена към остри и хронични състояния, изискващи оперативна намеса, каквито са онкологичните заболявания, натрупването на въздух в гръдната кухина, гнойните възпаления и инфекциозните процеси в белите дробове. Основен акцент в работата на звеното е гръдната хирургия, включваща лечение на доброкачествени и злокачествени патологии, плеврални изливи и емпиеми.

Клиниката осигурява висококвалифицирана грижа за пациенти с увреждания на гръдния кош, хранопровода, медиастинума и плевралната кухина, изключвайки сърцето и магистралните съдове. Лечебното звено покрива най-високото, трето ниво на компетентност по хирургия и гръдна хирургия, спазва утвърдените алгоритми на клиничните пътеки и поддържа денонощен режим на работа за спешни общохирургични и гръдни състояния.

Прегледите ще се извършват в във Втора клиника по хирургия, База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“, бул. „Пещерско шосе“ № 66, ет. 11. Консултациите ще се провеждат всеки четвъртък през месец ноември, между 12:00 и 15:00 часа, като за посещението е необходимо предварително записване на час на телефон 032/ 602 040 (делнични дни от 08.00 до 16.00 ч.).