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Полицията в Пловдив: Инструменти за монтаж на регистрационни табели има, мотористът е санкциониран за движение без номер

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:06ч, сряда, 17 юни, 2026
0 134 1 минута
од на мвр пловдив табела

ОДМВР – Пловдив излезе с официално уточнение по повод публикация в социалните мрежи и последвали медийни публикации със заглавие „На регистрация в КАТ – с бормашина и винтоверт, иначе взимат книжката“.

От полицията обясняват, че на 7 май собственик е представил за регистрация в сектор „Пътна полиция“ мотоциклет с двигател 1000 куб. см. След получаване на регистрационната табела обаче той е напуснал сградата и е потеглил с мотора, без тя да бъде монтирана.

При движение по бул. „Дунав“ водачът е бил спрян за проверка, при която полицейските служители са установили, че превозното средство се движи без поставена регистрационна табела. За нарушението му е съставен акт по чл. 140, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, който изисква по обществените пътища да се движат само регистрирани моторни превозни средства с поставени на определените места регистрационни табели.

От ОДМВР – Пловдив посочват още, че съгласно Наредба I-45 регистрационните табели се предоставят на собствениците за ползване след заплащане на съответните такси.

В официалната си позиция полицията подчертава, че монтажът на регистрационните табели в сектор „Пътна полиция“ се извършва от служители на длъжност техник-механик или от самите собственици при изявено желание. За целта на място са осигурени необходимите инструменти, крепежни елементи и подложки.

С уточнението си от ОДМВР – Пловдив опровергават внушенията, че гражданите трябва сами да носят инструменти като бормашина или винтоверт, за да могат да монтират регистрационните табели на своите превозни средства.

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:06ч, сряда, 17 юни, 2026
0 134 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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