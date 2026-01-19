КриминалеНовини

Спряха тока на КАТ – Пловдив

12:11ч, понеделник, 19 януари, 2026
Авария в електрозахранването не позволява регистрацията на автомобили за Пловдивска област

Поради възникнала авария в електрозахранването временно са преустановени административните услуги по регистрация и отчет на моторни превозни средства в сектор „Пътна полиция“ – Пловдив, съобщават от ОД на МВР.

Засегнати са дейностите по идентификация и регистрация на МПС, които се извършват в халето на ул. „Напредък“ №2. От електроразпределителното дружество са предприети спешни действия за отстраняване на проблема, като техни екипи вече работят на място.

От полицията уточняват, че услугите ще бъдат възстановени веднага след нормализиране на електрозахранването.

