Кампанията ще се проведе от 3 до 7 август и включва разширена спермограма и преглед при специалист

Медицински център „Св. Елисавета“ в Пловдив организира Безплатна седмица на мъжа, която ще се проведе от 3 до 7 август. Инициативата е насочена към мъжете, които желаят да проверят репродуктивното си здраве и да получат професионална консултация.

В рамките на кампанията участниците ще могат безплатно да направят разширена спермограма, включваща оценка на концентрацията, подвижността и морфологията на сперматозоидите по критериите на Световната здравна организация. Осигурено е и безплатно разчитане на резултатите, както и консултация със специалист.

От медицинския център напомнят, че за изследването е необходимо полово въздържание между три и пет дни, поради което е препоръчително часът да бъде запазен предварително.

Записването за кампанията в Пловдив става на телефон 032/280 054.

От „Св. Елисавета“ посочват, че андрологичната лаборатория в Пловдив е преминала външна оценка на качеството по международната система UK NEQAS for Reproductive Science, което гарантира спазването на утвърдени международни стандарти при извършването на изследванията и надеждността на получените резултати.