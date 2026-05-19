Промени в Правилника на Народното събрание, предложени от „Прогресивна България“, предизвикаха остри реакции още преди обсъждането им в парламента. Част от текстовете ограничават възможностите на опозицията за контрол над изпълнителната власт и променят начина на работа в пленарната зала.

Сред предложенията е в т.нар. „ден на опозицията“ – всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да внасят свои точки в дневния ред без те да са разглеждани в комисии – да отпадне възможността за изслушване на министри.

Управляващите предлагат още временни парламентарни комисии да могат да се създават само с подписите на поне една пета от народните представители, или 48 депутати. На този етап толкова народни представители има единствено „Прогресивна България“.

Промените предвиждат и облекчаване на режима за министрите при парламентарния контрол. Ако текстовете бъдат приети, премиерът и министрите ще могат неограничено да отлагат отговори на устни въпроси, а отпада и задължението в 10-дневен срок лично да се явят в парламента при неизпълнение на задълженията си.

Предлага се също съкращаване на времето за изказвания и дуплики в пленарната зала. При второ четене на законопроекти депутатите ще разполагат с 3 вместо 5 минути за изказване, а дупликите ще бъдат ограничени до 2 минути. Реплики ще могат да се правят само към депутати от други парламентарни групи.

Сред спорните текстове е и намаляването на срока, в който народните представители получават законопроекти и доклади – от 72 на 24 часа преди заседание. Отпада и задължението държавни и местни институции да предоставят документи на депутати.

От „Прогресивна България“ мотивират предложенията с необходимостта от „усъвършенстване“ на работата на парламента и преодоляване на проблеми, установени в предишни Народни събрания.

От „Демократична България“ обаче определиха текстовете като „вредни и скандални“. Според Божидар Божанов с тях се ограничават права на опозицията по начин, който „дори ГЕРБ и ДПС не са си позволявали“.

Свои предложения за промени в правилника са внесли още ПП, ДБ и „Възраждане“.

Очаква се текстовете да бъдат обсъдени на 20 май във Временната комисия за изготвяне на нов правилник на Народното събрание, където „Прогресивна България“ разполага с мнозинство.