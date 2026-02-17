Над 1 млрд. евро годишно за земеделие, нови 11 приема през 2026 г.

Връзката между науката и производителите е отслабнала. Селскостопанската академия търси по-близък контакт с фермерите

Над 1 милиард евро се отделят ежегодно за развитие на земеделските стопани в България. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев по време на откриването на 11-ия мегафорум за земеделие, храни и напитки в Пловдив. Над 420 фирми от 16 държави: АГРА, „Винария“ и „Фудтех“ 2026 стартираха в Пловдивския панаир.

В началото на 2026 г. вече са стартирали първите два приема, насочени към преработвателния сектор, на обща стойност 306 млн. евро. До края на годината се предвиждат още девет приема на стойност над 140 млн. евро.

За първи път ще бъде предоставена подкрепа за насърчаване на земеделските стопани да се присъединяват към схеми за качество и да популяризират своята продукция.

Според Янчев Стратегическият план за развитие на земеделието цели да изгради стабилна основа за сектора чрез повишаване на доходите, конкурентоспособността и създаване на механизми за управление на пазарните рискове. Акцент е поставен и върху ускорената адаптация към дигиталните иновации като фактор за растеж и добавена стойност.

ССА работи по 201 проекта и търси по-близък контакт с производителите

Земеделието у нас се намира в труден период, но АГРА е добра предпоставка за създаване на контакти и намиране на решения. Това заяви председателят на Селскостопанската академия (ССА) проф. дн Стефан Гандев по време на откриването на откриването.

Той подчерта, че академията работи по 201 проекта, от които 92 са с външно финансиране, а 57 – с европейски средства. Проф. Гандев припомни, че ССА включва 25 института, четири научни центъра и държавно предприятие с 13 опитни станции.

По думите му през последните години връзката между науката и производителите е отслабнала, но в момента се предприемат конкретни стъпки за възстановяването ѝ. Създадени са научно-производствени съвети с участието на браншови организации и учени – вече функционират в секторите овощарство, зеленчукопроизводство и тютюнопроизводство.

Целта е тематичният план на академията да бъде съобразен с реалните нужди на производителите.