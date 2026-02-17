Международните изложби АГРА, „Винария“ и „Фудтех“ 2026 бяха официално открити в Международен панаир – Пловдив. Трите форума ще продължат до 21 февруари и за поредна година превръщат града в център на агробизнеса, винопроизводството и хранително-вкусовата индустрия в региона.

В АГРА 2026 участват над 420 фирми от 16 държави, разположени в четири палати. Изложението запазва статута си на най-голямото земеделско изложение у нас и е сред водещите в Югоизточна Европа, отчете главният директор на Панаира проф. д-р Иван Соколов.

„Винария“ бележи 20% ръст спрямо миналата година – с над 150 изложители от 10 държави. „Фудтех“ също отчита развитие – 153 производители и търговци от осем държави представят своите продукти и технологии, съобщи още Соколов.

Това е единадесетото издание, откакто трите изложения се провеждат съвместно като единен мегафорум за земеделие, храни и напитки. Форумът е под егидата на Министерството на земеделието и храните. В приветственото си слово на откриването заместник-министърът на земеделието и храните в оставка Янислав Янчев отбеляза, че организацията е на много високо ниво не само за България, а и за Югоизточна Европа.

Това, което ще видите днес, на практика отразява и реалната ситуация – моментът не е много лесен за земеделците, а ние вървим ръка за ръка с тях, коментира председателят на Асоциацията на производителите и вносителите на агротехника и технологии в България Николай Митев на пресконференцията преди откриването. Асоциацията представя иновативни предложения в помощ на земеделските производители в сложните времена на висока себестойност, климатични промени и други кризи, добави той.

Съпътстващата програма включва над 30 събития – делови форуми, презентации на нови продукти и иновации, срещи между производители, инвеститори и партньори.

Организаторите подчертаха, че бизнес платформата на Пловдивския панаир продължава да създава условия за международни контакти и конкурентоспособност на българските компании.

На най-голям интерес от страна на посетителите се радва палатата на изложението Фудтех. Очаквайте подробности.