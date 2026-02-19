Две премиери на книги за алкохол на Винария 2026 в Пловдив

Представиха книгата „Лозаро-винарството на България в събития, цифри и факти“ на инициатора за създаване на международната изложба и автор на Дионисиевата клетва

Трудът на доц. д-р Богдан Манджуков е базиран на ок. 800 единици от Държавния архив, проследяващи развитието на сектора от Освобождението до наши дни

В рамките на събитието бе представена и книгата на д-р Николай Бакалов „В търсене духът на алкохола“ – практическо ръководство за производство на вино, плодови дестилати, ракии и спиртни напитки

В рамките на ВИНАРИЯ 2026 бе представена книгата на инициатора за създаване на международната изложба преди повече от 30 години доц. д-р Богдан Манджуков. Трудът „Лозаро-винарството на България в събития, цифри и факти“ съдържа над 2500 текстови и визуални единици, събрани в близо 1000 страници. Изданието е базирано на богата документална основа, включително около 800 единици от Държавния архив, проследяващи развитието на сектора от Освобождението до наши дни. Историческият разказ обхваща период от 140 години, в които браншът преминава през периоди на възходи и стагнация. Значително място е отделено на кооперативното движение, ролята на Българската земеделска кооперативна банка в подкрепа на производителите, създаването на първите учебни звена и на Института по лозарство и винарство в Плевен, както и регионалното развитие на бранша.

Особено внимание е отделено на 1952 г., когато започва сериозна реорганизация на сектора – райониране, нова сортова структура, създаване на институти, физико-химични лаборатории към предприятията и дегустационни комисии по региони. Това поставя началото на изключителен възход, превърнал България в четвъртата страна в света по производство на вино. „България изнася по 1 милион бутилки дневно само за руския пазар, а отделно към останалите страни както от Източна, така и Западна Европа“, посочи редакторът на изданието Маргарита Левиева, която е свързана с бранша близо 50 години.

Съществена част от труда е посветена на историята и развитието на изложбата „Винария“, на която доц. Манджуков е един от инициаторите през 1992 г. „За първи път изложението се провежда в Международния панаир Пловдив в 10-а палата, а впоследствие разширява обхвата си на още 3 палати и над 1500 конкурсни проби. Авторът на книгата е инициатор и на Фестивал на виното, на дегустационен конкурс и приза „Златен ритон“ на бала на изложителите „Вино и любов, любов и вино“ (по перифраза на стиха на поета Омар Хаям), както и ритуалното приемане на младите технолози в бранша. Той е автор и на Дионисиевата клетва за вярност и лоялност към професията, написана за една вечер. Заедно с Международния панаир Пловдив инициират връчване на специално отличие за най-добри вина – Златен ритон“, посочи Левиева. Тя уточни, че Пловдив е сърцето на лозаро-винарството, именно затова се определя като център на бранша.

Спонсор на изданието е дъщерята на приятел на доц. Манджуков – Елена Братованова. Нейният баща е инженер-технолог във Винпром – Враца и е герой в книгата. Жестът ѝ бе определен като мост на приемственост за съхранение на паметта на изтъкнатите предшественици, оставили трайна следа в сектора.

В представянето на книгата се включиха и популярни личности от бранша като председателят на сдружение „Лоза и вино“ доц. Ангел Иванов. „Бяхме първи по производство на десертно грозде в света. Бъдещето е пред нас. Дано отново имаме поводи за гордост, както се гордеем с традициите си“, подчерта той.

В рамките на събитието бе представена и книгата на д-р Николай Бакалов „В търсене духът на алкохола“. Тя е практическо ръководство за производство на вино, плодови дестилати, ракии и спиртни напитки. Според д-р Бакалов приемането на алкохол в минимални количества помага за лечението на определени състояния.

„Доказано от науката е, че 50 мл алкохол в денонощие е безопасно за живота и го удължава. Той помага на организма да преодолее стреса, който в ежедневието надхвърля възможностите на организма да се адаптира“, коментира Бакалов.

Той посочи, че сред причините да са по-скъпи българските вина от европейските, е слабото подпомагане на сектора.

Премиерата на двете книги, допълващи се взаимно, събра представители на академичните среди, винопроизводители и технолози, които отдадоха признание на труда на авторите. Събитието бе част от деловата програма в рамките на международната изложба ВИНАРИЯ, в която се представят над 630 компании от 25 държави. Бизнес форумът продължава до 21 февруари в Международен панаир Пловдив.

На тържествената церемония по обявяване на отличията на международния конкурс „Винария“ доц. Богдан Манджуков бе удостоен с почетен плакет за значим принос в създаването и развитието на „Винария“ в знак на признателност. Наградата бе връчена от главния директор на Международен панаир Пловдив проф. Иван Соколов и бе получена от редактора на сп. „Лоза и вино“ Маргарита Левиева. „Всичко, което виждате на „Винария“ е създадено по идея на Богдан Манджуков, а призът „Златен ритон“ е творческа концепция с Пловдивския панаир. Винаги е работил с вдъхновение и креативност. Неговата мисъл бе, че в изложението всяка година трябва да има нещо ново“, посочи тя. След това произнесе Дионисиевата клетва, за да не се прекъсва традицията, създадена преди повече от 30 години от доц. Манджуков.

