Младежкият център кани на среща с младия автор Андрей Стоянов

Общинското предприятие „Младежки център“ – Пловдив организира събитие, посветено на среща с младия автор Андрей Стоянов. То ще се състои на 31 януари от 16:00 часа в зала „Метеор“ на Младежкия център, разположен на Гребната база.

В съботния следобед ще се проведе премиерата на първата издадена книга на Андрей Стоянов, като самият автор ще представи откъси от нея и ще зарадва публиката с авторски тематичен спектакъл. Младият творец, който развива и уменията си в областта на актьорското майсторство, е подготвил кратко сценично изпълнение, което допълва литературната му изява.

По време на премиерата гостите ще имат възможност за лична среща с автора, както и да зададат своите въпроси, свързани с книгата, творческия процес и вдъхновението зад нея.

Младежкият център – Пловдив работи активно за подкрепата и развитието на младите хора в града, като ги мотивира и насърчава да постигат своите лични и професионални цели. Екипът на Центъра залага на ценности като толерантност, равенство и социална ангажираност.

В рамките на своята образователна програма Центърът организира ежемесечни дейности на клубове по интереси, сред които литература, аниме, настолни игри и други. Част от тези срещи включват гостувания на млади и вдъхновяващи личности – именно такива примери, какъвто е и Андрей Стоянов.

Повече информация за събитието можете да намерите тук:

https://www.facebook.com/events/1645474256623709