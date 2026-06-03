Президентът и министърът на отбраната откриват „Хемус 2026“ в Пловдив

F-16 ще прелетят над Панаира

Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открият днес 17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“, което ще се проведе от 3 до 6 юни в Международен панаир – Пловдив.

Церемонията по откриването започва в 11:00 часа на 3 юни пред Палата 3. В нея ще участват заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, висши офицери от Българската армия, както и представители на държавната и местната власт.

Акцент в официалната програма ще бъде прелитането на двойка изтребители F-16 Block 70 над района на Панаира.

Българските фирми на Международното изложение „Хемус 2026“ бележат ръст от близо 34% спрямо предходното издание. Общият брой на родните участници достига 107, от които 95 производители и 12 дистрибутори. Увеличение има и при чуждестранните директни изложители – от 77 на 90, което представлява 17% ръст.

„Хемус 2026“ се провежда под патронажа на Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Основен организатор е фондация „Хемус – 95“.

Още в първия ден на изложението пловдивчани и гостите на града ще могат да наблюдават демонстрация на способности на Съвместното командване на специалните операции и Военновъздушните сили. Тя ще започне в 18:00 часа по поречието на река Марица в зоната около Международния панаир. Демонстрациите ще бъдат видими от моста над реката и прилежащите пространства.

На 4 юни от 10:00 часа в зала „България“ на Конгресния център ще се проведе индустриален форум на тема „Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема“.

Същия ден от 14:00 часа ще бъде открита и Тринадесетата международна научна конференция „Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност“, организирана от Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“.

Програмата продължава на 5 юни с демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“, където ще бъдат представени нови разработки и продукти на български и чуждестранни компании от отбранителния сектор.

Заключителният ден – 6 юни, ще предложи демонстрация на способности на военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции в района на Международния панаир, след което ще бъдат връчени сертификатите на изложителите.