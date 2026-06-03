Днес, 02.06.2026 г., ученици от X „а“ и X „б“ клас от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ посетиха Окръжен съд – Пловдив по повод заключителен етап на Образователната програма на ВСС и МОН за тази учебна година. Служители на РД „Охрана“ им показаха как работи скенерът, през който задължително преминават всички посетители, и им напомниха, че в сградата не се допускат лица, които носят оръжие или други опасни предмети.

След това учениците разгледаха Съдебната палата, като видяха къде се намира арестното помещение, както и някои от съдебните зали.

Госпожа Розалия Шейтанова – и.ф. председател на Окръжен съд – Пловдив приветства учениците с „Добре дошли“ и им благодари за проявения интерес към Образователната програма и за посещението им в съда, което става по тяхна инициатива, след проведени открити уроци в училището.

Съдия Веселина Ставрева от Наказателно отделение запозна учениците с ролята на участниците в наказателния процес, като им разказа за развитието на дело с висок обществен интерес от своята практика – това за смъртта на журналиста М. Ц. Тя пресъздаде отделните етапи на съдебния процес, като покани учениците да влязат в ролите на съдия, съдебен заседател, прокурор, адвокат, вещо лице и свидетел.

След това десетокласниците имаха възможност да участват в игрови процес, в който влязоха в ролите на съдии и съдебни заседатели. Разделени на отбори по петима души и облечени в тоги, те трябваше да постановят присъда по делото, представено от съдия Ставрева. На разположение на всеки отбор бяха предоставени приложимите към момента на извършване на деянието законови разпоредби, както и бланки на присъди, които да попълнят.

След като всеки отбор прочете своята присъда, съдия Ставрева обяви реално постановената по делото. Оказа се, че ученическите състави са определили значително по-тежки наказания от окончателно наложените от съда.

На финала учениците споделиха, че посещението е било интересно и полезно за тях, както и че са научили много за работата на съда. Част от тях заявиха желание отново да гостуват в Съдебната палата, а други споделиха, че в бъдеще искат да станат юристи.