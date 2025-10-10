„Чужденецът“ на Франсоа Озон открива Синелибри Пловдив

Ето че сме на прага на 11-ото издание на Международния кино-литературен фестивал, което изкушава зрителите с мото „Пяната на дните: Проекции на действителността“, вдъхновено от роман на Борис Виан. Този лайтмотив символизира неразривната връзка на изкуство и действителност, а литературата и киното, както е известно, отразяват живота в цялото му пълноводие.

След като предизвика фурор на кинофестивала във Венеция, дългоочакваният нов филм на френския режисьор Франсоа Озон ознаменува началото на Синелибри 2025. „Чужденецът“ е адаптация по знаменитата творба на Албер Камю, манифест на екзистенциалната идея за отчуждението, абсурда и разрива между индивида и света. Именно това произведение се спряга като връх в белетристичното творчество на носителя на Нобелова награда за литература Албер Камю. Според критиците Франсоа Озон превръща митичната класика в същинска кинематографична мистерия, изискана, монохромна и хладна, а актьорът Бенжамен Воазен, който влиза в образа на Мьорсо, изгражда превъзходен портрет на неудовлетворението и неговия подривен заряд. „Чужденецът“ пристига у нас с актив от възторжени критически оценки, с номинация за „Златен лъв“ и номинация за наградата на публиката от фестивала в Сан Себастиан, и ще открие Синелибри в Пловдив на 17 октомври от 18:30 ч.

Между 17 октомври и 2 ноември взискателната пловдивска публика ще има достъп до превъзходни литературни адаптации за голям екран, отличени на най-авторитетните световни филмови форуми: Кан, Венеция, Берлин, Торонто, Сан Себастиан, Локарно и др. В първата половина на фестивалния период се откроява заглавието „Най-богатата жена на света“, френско-белгийска драма на режисьора Тиери Клифа с великолепната Изабел Юпер в главната роля. Създаден по мотиви от действителната история на Лилиан Бетанкур, наследницата на богатството на L’Oreal, филмът беше номиниран за „Странна палма“ в Кан и стана повод за разгорещени дискусии.

Почитателите на винаги безупречния датски актьор Клаес Бенг непременно трябва да включат в списъка си „Голямата арка“ на Стефан Демустие. Филмът разказва за построяването на Голямата арка в модерния парижки квартал Дефанс, замислена като въплъщение и символ на идеите на хуманизма, а не на военни победи. Сред най-силните заглавия в програмата е новият филм на голямата Агнешка Холанд – биографичната драма „Франц“, посветена на една от най-влиятелните фигури в литературата на XX век – Франц Кафка. Наситен с фантазия, но и богат на препратки към зловещи алегории като „Процесът“ и „Замъкът“, „Франц“ е интензивен и чувствен портрет на една личност, която никога не е преставала да търси себе си и да докосва читателите.

Любителите на социалните антиутопии и кино-литературни експерименти не бива да пропускат футуристичния трилър „Куче 51“ на режисьора Седрик Хименес. Адаптация на едноименния роман на Лоран Годе, чието действие се развива в близкото бъдеще, филмът изследва последиците от острото социално противопоставяне, злоупотребите със сигурността и влиянието на технологиите върху обществените институции.

„Празненството“ е мрачно съблазнителен филм за властта и наследството, за любовта, бъркана с притежание, и за тихото насилие, произтичащо от привилегиите. Едно от най-големите достойнства на филма, адаптация по едноименния роман на Панос Карнезис, е хипнотичният актьорски тандем Уилям Дефо и Вик Кармен Соне.

Новият филм на Ребека Злотовски („Децата на другите“) е мистериозна драма с комедийни елементи, озаглавена „Личен живот“. В този наситен с психологическо напрежение и хумор филм блестят носителката на „Оскар“ Джоди Фостър, Виржини Ефира и Даниел Отьой.

Адаптация по роман на Микела Мурджа, „Три сбогувания“ на Изабел Койшет е сърдечно любовно писмо към живота – скъпоценен и мимолетен. Деликатно кинематографично предупреждение, че не ценим достатъчно най-големия дар на Земята, който може да ни бъде отнет във всеки един момент. Тази разтърсваща интимна драма ще бъде показана на 20 октомври от 18:30 ч.

Поклонниците на грандамата на френската музика Силви Вартан ще имат възможност да видят документалния филм на Ема Константинова по сценарий на Георги Тошев „Силви Вартан. От любов“ на 25 октомври. Филмът разказва за успехите и съмненията, за аплодисментите и сълзите, за любовта и раздялата с Джони Холидей, за сбъднатите и несбъднати молитви. За пътя на една жена, която продължава да обича. С това участието на Силви Вартан в тазгодишната програма на фестивала не се изчерпва.

Едно от най-вълнуващите заглавия е „Мама и чудото на живота“ на режисьора Кен Скот – адаптация по действителната история на Ролан Перес, разказана от него в книгата „Майка ми, Бог и Силви Вартан“. Главната роля в този изключително топъл и сияен филм за твърдата решимост на една майка да помогне на сина си, роден с увреждане, се изпълнява от Лейла Бекти. Партнират ѝ Джонатан Коен, Жозефин Жапи и самата Силви Вартан! Филмът се радва на най-високия боксофис във Франция от началото на годината.

Копродукция на Нидерландия, Белгия и Италия, драматичният романс „Един прекрасен недостатък“ разказва любопитната история на Лучия, първата и най-голяма любов на Джакомо Казанова. Адаптация по роман на нидерландския писател Артюр Жапен, написан с психологическа проникновеност и стилистично майсторство, филмът поднася историята на прочутия съблазнител от неочаквана гледна точка: през очите на жена.

Сред останалите акценти в програмата е драматичният трилър „Далауей“, който поставя на фокус темата за изкуствения интелект и влиянието му върху творческия процес.

А ако обичате естетиката на скандинавското кино, не бива да пропускате „Трима мъже за Вилма“, прелестна норвежка комедия, базирана на едноименния роман на Гудрун Скретинг.

Както подсказва заглавието, „Невероятният свят на господин Паньол“ пресъздава удивителния живот на Марсел Паньол – драматург, писател и режисьор, израснал в семейство от средната класа в Марсилия и превърнал се в един от най-изобретателните и плодовити творци в света от 30-те до 50-те години на миналия век. Режисьорът Силвен Шоме („Илюзионистът“, „Трио „Белвил“) е създал стилистичен шедьовър – визуално богата, красива и лирична анимация – в знак на благоговение пред един голям артист. В нито един момент обаче Шоме не издига героя си на пиедестал – толкова високо, че да не можем да го видим, и това е едно от неоспоримите достойнства на филма. „Невероятният свят на господин Паньол“ ще бъде излъчен на 1 ноември от 19:00 ч.

Няма да са разочаровани и любителите на остроумни комедии, изследващи сложните любовни връзки. В програмата влиза новият филм на Паоло Дженовезе – пленителният романс „Любовта е лудост“, който ще ви потопи в мислите на Пиеро и Лара по време на първата им романтична среща и непосредствено след нея. А новият филм на добре познатия у нас испански драматург, сценарист и режисьор Сеск Гай носи заглавие „Моята приятелка Ева“ и проследява историята на 50-годишна жена, омъжена от над двайсет години и осъзнала, че иска да се влюби отново, преди да е станало „твърде късно“.

Гвоздеи в програмата на Синелибри са политическият трилър „Магьосника от Кремъл“ на уважавания френски режисьор Оливие Асаяс, с Алисия Викандер, Пол Дейно и Джуд Лоу в скандалната роля на Владимир Путин, и съвършено композираната киноелегия „Помилване“ на неподражаемия Паоло Сорентино. За ролята си на държавен глава, изправен пред морална дилема, големият неаполитански актьор Тони Сервило беше удостоен с Купа „Волпи“ на фестивала във Венеция. Критиката и широката публика са единодушни, че това е най-силният и безкомпромисен филм на Сорентино от „Великата красота“ насам.

Българското предложение в тази извънредно ярка и впечатляваща програма е драмата „Диви ягоди“ на Татяна Пандурска, която ще бъде показана на 18 октомври. Вдъхновен от документалните разкази от сборника „Забравени от небето“ на Екатерина Томова, филмът разказва емоционална и дълбоко въздействаща история за родовата памет, травмите, идентичността и чистата човешка близост, която променя траекторията на живота ни, когато най-малко очакваме.

