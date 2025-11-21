Проектите за различните монументални творби на петимата големи пловдивски монументалисти са известни, те са дигитализирани, публикувани, но преживяването на досега с тях в оригинал е съвсем различно. Именно в тези проекти е закодирано и тяхното майсторство“, това разказа изкуствоведът Светлана Куюмджиева, куратор на изложбата „Монументалните“, която бе открита преди няколко дни в галерия „Капана“ – или бившия ДетМаг.

В изложбените пространства са събрани десетки проекти, скици и рисунки, живописни творби и архивни фотографии на Йоан Левиев, Димитър Киров, Георги Божилов – Слона, Енчо Пиронков и Христо Стефанов. „В рисунките им ги видях по един съвсем различен начин – едновременно свободни, експресивни, но и много сигурни, категорични като ръка“, коментира тя.

