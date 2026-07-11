Романтичната комедия „Съседите отгоре“ довечера на Филмовите нощи

Новата комедия „Съседите отгоре“ със звездите Оливия Уайлд, Пенелопе Круз, Сет Роугън и Едуард Нортън ще видим на големия летен екран на Филмови нощи във Филипополис в съботната вечер. Романтичната история ни среща с двойка на ръба на развода, които в труден момент се срещат със съседите си на вечеря в ден, в който всичко може да се обърка. Прожекцията на лятно кино „Орфей“ на 11 юли е от 21:15 часа.

Неделя вечер пък е запазена за много музика. Музиката на краля на попа Майкъл Джексън ще ни завладее с биографичния филм „Майкъл“, който от седмици разбива боксофис рекордите и не бива да бъде пропускан от никой фен на киното или музиката.

До края на лятната кинопанорама остават още много страхотни заглавия, като кинокласиките „Гепи“ и „Черният рицар“, най-новият филм с Ал Пачино „Мъртва хватка“ и филмите за любителите на пътешествия и екстремни спортове от фестивала BANFF, както и двата филма за пътуване в един ден – „Покажи ми Лисабон“ и „Покажи ми Рио“.

Филмови нощи във Филипополис продължава до 24 юли с прожекции всяка вечер на лятно кино „Орфей“, а програмата е достъпна на сайта kinolucky.com. Билетите са в продажба както онлайн, така и всеки ден на касите на LUCKY Дом на киното от 16 до 21 часа, в почивните дни от 10:30 до 21 часа, на касата на лятно кино „Орфей“ от 19:30 до 21:15 часа. Фестивалът е част от Културния календар и се провежда с подкрепата на Община Пловдив.