Съюзът на издателите се обяви против бруталния проект за затвор за журналисти

Предложените и впоследствие оттеглени поправки в Наказателния кодекс, макар и внесени под предлога да защитят легитимното право на гражданите на личен живот,щяха да доведат до брутална и мракобесна цензура и репресия срещу гражданите, журналистите, медиите и обществото като цяло, пишат от Съюза на издателите в България в своя позиция по повод внесените промени в Наказателния кодекс.

Под тепето публикува пълния текст на позицията на Съюза на издателите:

Лекотата, с която народни представители бяха готови да загърбят фундаментален принцип на правовата и демократична държава – свободата на словото, е толкова сериозна, че поставя под съмнение доколко те все още са верни на клетвата, която дадоха, че ще спазват Конституцията и законите на страната. Цивилизационният избор на българското общество да живее в демократична държава не е съвместим с брутални законови поправки, характерни за режими, които потискат и не признават свободите на гражданите.

Предложеният законопроект бе внесен в момент, в който България е поела ангажимент пред ЕК да приеме законодателство, което да пази медиите и гражданските активисти от делата за сплашване (SLAPP). И докато законодателството срещу делата за сплашване още не е прието, управляващите решиха да обсъждат закони за поголовно подслушване и хвърляне в затвора на журналисти.

Ако беше приет, подобен закон би нарушил Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека, като постави журналистите в ситуация да гарантират комфорт науправляващите, което е много голяма стъпка по пътя към установяване на авторитарна държава.

Правото на зачитане на личния и семейния живот не е абсолютно, особено по отношение на публичните личности. В много случаи общественият интерес надделява.

Свободата на пресата е имунната система на демокрацията.

Съюзът на издателите в България призовава парламентарните сили да се противопоставят не само на конкретния законопроект, но и на всички подобни опити, които подкопават фундамента на демокрацията в България.

