АктуалноГрадътЗабавлениеКултураНовини

Maina Town Weekend продължава със зелена мисия, изкуство и спорт в съботния Пловдив

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 09:13ч, събота, 11 октомври, 2025
0 175 1 минута

След зареденото с енергия откриване и първия ден на „Maina Town Weekend 3“, съботния ден обещава да продължи пловдивския вайб с още повече цветове, движение и добри каузи.

Утро започва с “Зелено Майна” пред Fantasy – Не-Музеят на Пловдив, където доброволчески организации и партньори ще поканят минувачите да открият своята мисия в общността. Децата ще могат да се включат в специална работилница на IKEA, а за по-големите ще има играта Re:Quiz и много изненади.

„Я се отпусни и си прави густото“! Отвори Fantasy-НЕ-Музеят на Пловдив

Докато центърът диша зелено, в Mall Plovdiv изкуството влиза в своя елемент. Майна Art ще посреща посетителите с VR преживявания, интерактивни игри, изложбата „Чешитите на Пловдив“ и селфи инсталацията „Кралят на Айляка“ — идеалната спирка за онези, които искат да видят града през артистичния му обектив.

А за активните – Майна Спорт пред Decathlon ще предложи пълна програма от сутрин до вечер: футбол, волейбол, тенис на маса, батут и традиционна хоротека за финал. Място за всички, които вярват, че айлякът също е форма на движение.

Пловдив продължава да пулсира в ритъма на Maina Town Weekend — с технологии, изкуство, природа и настроение, подредени така, както само този град може.

Ето пълната програма по часове:

Събота, 11 октомври

  • 10:00 – 18:00 ч.Зелено Майна пред Fantasy: доброволчество, Re:Quiz и детска работилница с IKEA
  • 10:00 – 18:00 ч.Майна Art в Mall Plovdiv: VR, изложба „Чешитите на Пловдив“, селфи инсталация „Кралят на Айляка“
  • 10:00 – 13:00 ч.Майна Спорт пред Decathlon: Тримайнатлон (футбол, волейбол)
  • 15:00 – 18:00 ч.Майна Спорт пред Decathlon: тенис на маса, батут
  • 17:45 – 19:45 ч. – Хоротека

Ако сте пропуснали откриването и вчерашното Mash the Night парти, то прочетете нашия репортаж, в който ви разказваме как Майна Таун Уикенд превръща центъра на Пловдив в технологично и парти сърце.

Тагове
Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 09:13ч, събота, 11 октомври, 2025
0 175 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина