След зареденото с енергия откриване и първия ден на „Maina Town Weekend 3“, съботния ден обещава да продължи пловдивския вайб с още повече цветове, движение и добри каузи.

Утро започва с “Зелено Майна” пред Fantasy – Не-Музеят на Пловдив, където доброволчески организации и партньори ще поканят минувачите да открият своята мисия в общността. Децата ще могат да се включат в специална работилница на IKEA, а за по-големите ще има играта Re:Quiz и много изненади.

Докато центърът диша зелено, в Mall Plovdiv изкуството влиза в своя елемент. Майна Art ще посреща посетителите с VR преживявания, интерактивни игри, изложбата „Чешитите на Пловдив“ и селфи инсталацията „Кралят на Айляка“ — идеалната спирка за онези, които искат да видят града през артистичния му обектив.

А за активните – Майна Спорт пред Decathlon ще предложи пълна програма от сутрин до вечер: футбол, волейбол, тенис на маса, батут и традиционна хоротека за финал. Място за всички, които вярват, че айлякът също е форма на движение.

Пловдив продължава да пулсира в ритъма на Maina Town Weekend — с технологии, изкуство, природа и настроение, подредени така, както само този град може.

Ето пълната програма по часове:

Събота, 11 октомври

10:00 – 18:00 ч. – Зелено Майна пред Fantasy: доброволчество, Re:Quiz и детска работилница с IKEA

