Фестивал на женското здраве в Пловдивски Културен Институт

Пловдивският Културен Институт е организатор и домакин на Фестивал на женското здраве, който е част от юбилейната програма „10 години вдъхновение заЕДНО“ и ще се проведе на 11 и 12 октомври .

Пет специално обособени зони ще съберат лектори, терапевти, треньори, консултанти и изложители, обединени от обща мисия – да подкрепят жените в пътя им към по-здрав, свързан и хармоничен живот.

Програмата включва теми, свързани с физическото, емоционалното и духовното здраве на съвременната жена, както и изложбена зона с подбрани полезни брандове.

Сред участниците са Весела Мангейна, Доротея Дукова, Емилия Белчева, Елена Боянова, д-р Албена Чолакова, както и други утвърдени лектори и професионалисти в областта на женското здраве и личностното развитие. Внимание привличат заглавия като „Сила и женственост“, „Сакрална архитектура на тялото“, „От самокритика към увереност“, „Изчисти тялото, събуди енергията си“, „Любов или зависимост“.

Предвидени са още работилници, звукови сесии и интерактивен концерт в събота вечер.

С идеята всеки да опита нещо ново и различно преподавателския екип на ПКИ ще даде възможност за включване в отворени класове – Танци с бебета, Зумба с мама, Хип-хоп за деца, Изправителна гимнастика, Йога класове, Тай Чи, Дансело, Фет файт и много други.

„Фестивалът на женското здраве е покана към всяка жена да се свърже отново със себе си – чрез знание, движение, общуване и вдъхновение. Вярваме, че тези два дни ще дадат подкрепа в една приемаща среда и че всяка дама ще открие ползи и мотивация за себе си.“ – споделят организаторите.

Входът за събитието е свободен, като предварителна регистрация не е задължителна. Посещението се осъществява до запълване на капацитета на залите.

Пълната програма и представяне на всички участия: https://pki.bg/events/womens-health-fest/