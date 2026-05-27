10-годишно дете е ранено след удар между две коли в Пловдив

Моторист в болница след катастрофа на Коматевско шосе

Дете е пострадало при катастрофа, възникнала заради неспазена дистанция между два автомобила в Пловдив. Сигналът, че на ул. „Любен Каравелов“ „Опел“ е блъснал отзад „Рено“, постъпил в сектор „Пътна полиция“ около 18.30 ч. вчера. Под лекарско наблюдение без опасност за живота е оставено 10-годишно дете, пътувало във втората кола. Шофьорките на автомобилите, на 48 и 49 години, са изпробвани за употреба на алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Моторист е в болница след пътно произшествие на бул. „Коматевско шосе“ в областния град. Около 8.30 ч. вчера пострадалият 34-годишен мъж е управлявал мотоциклет „Сузуки“, чието предимство било отнето от извършващ ляв завой лек автомобил „Ситроен“ с 32-годишна шофьорка. Резултатите от тестовете с дрегер и драгчек на двамата участници са отрицателни. В сектор „Разследване на престъпления по транспорта“ се води досъдебно производство.