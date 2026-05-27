Емблематичното пространство на Епископската базилика на Филипопол ще се превърне на 5 юни от 19:00 часа в сцена на още едно от значимите културни събития на сезона, посветени на 70-годишнината на маестро Мичо Димитров.

Юбилейният концерт е част от проекта „Музика на всички времена“ и ще събере на една сцена изявени международни музиканти, виртуозни солисти и Симфониета Видин под диригентството на маестро Петър Димитров.

В програмата са включени произведения от различни музикални епохи и стилове – от барока до музиката на XX век. Ще прозвучат шедьоври на Пърсел, Моцарт, Бетовен, Елгар, Джон Уилямс и Шьонберг – композитори, оставили траен отпечатък в световната музикална култура.

Специални гости на сцената ще бъдат:

Деница Казакова – цигуларка с международна кариера и преподавател в консерваториите в Лозана и Нюшател, Швейцария; Надежда Малчева – българска пианистка с впечатляваща международна концертна дейност и носител на престижни отличия, сред които първа награда от конкурса „Леополд Белан“ в Париж и международния фестивал в Мидълзбро, Великобритания; Паскал Десарзан – изтъкнат швейцарски виолончелист, композитор и педагог, преподавател в Консерваторията в Нюшател; Луиза Село – световноизвестна италианска флейтистка, концертирала на сцени като Карнеги Хол и Театро ала Скала. New York Concert Review я определя като артист с „уникална комбинация от страст, финес и техническо съвършенство“ и разбира се цигуларят маестро Мичо Димитров.

Юбилейната вечер обещава изключителна атмосфера, съчетаваща виртуозност, емоция и музикално майсторство. Концертът е своеобразен празник на дългогодишния творчески път на маестро Мичо Димитров и неговия принос към музикалното изкуство в България и чужбина.

Организаторите отправят покана към всички почитатели на класическата музика да станат част от това специално събитие в сърцето на Пловдив.

Билети могат да бъдат закупени онлайн чрез мрежите на Eventim и Grabo, касите на Easypay, както и на място преди началото на концерта. Поради ограничения капацитет на пространството се препоръчва предварително закупуване на билети.