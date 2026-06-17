Полицията погна шумните мотористи

„Извършва се анализ за въвеждането на нов тип полеви тестове с по-висока степен на достоверност на резултатите от шофьорски проби за наркотици“. Това съобщи днес директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов на изнесен на възловия булевард в града „Васил Априлов“ брифинг. Той допълни, че в момента се изпълнява ангажиментът, поет от вътрешния министър, за създаване на лаборатория за изследване на резултатите от кръвните проби на шофьори, реагирали положително на полеви тест за наркотици. Изграждането на лабораторията на територията на ОД на МВР е в ход.

„След като повече от три години не бе свършено абсолютно нищо в тази връзка днес заявявам, че на към 1 август тази година вече ще имаме работеща лаборатория с експертизи, които в рамките на 2 до 3 дни ще показват окончателен резултат от изследванията. Паралелно с това върви допълнителна законова инициатива, която ще премахне изследването на урината, като ще остане само кръвното, което ще съкрати почти наполовина сроковете за изследване“, коментира старши комисар Костадинов.

От началото на седмицата е стартирала тематична акция на полицията, в рамките на която ще бъдат завишени проверките за алкохол и наркотици на всички водачи, които бъдат спирани в рамките на операцията.

Полицията вече е работи активно по проблема с шумните мотоциклети и автомобили в града. В полеви условия да замерва силата на шума, който от ауспусите издават моторите и леките коли. В зависимост от силата нарушителите търпят санкции, като крайната е спиране от движение.

„От началото на седмицата е стартирала и акция за контрол на мотористи. Силата на шума, особено на мотоциклетите, създава изключителен дискомфорт на гражданите, а само за два дни са спрени за движение 11 мотора за премахнато шумозаглушително устройство. Променено е и работното време на служителите на КАТ, така че полицейски екипи да покриват града и до по-късно през нощта“, съобщи по темата с лятното безсъние на пловдивчани шефът на КАТ Радослав Начев.

Както съобщихме по-рано, полицията вече въведе нов подход и различни иновативни методи за противодействие на пътния травматизъм.

Повече от седмица осъществяваме линеен контрол в трафика на цивилни автомобили с обозначен електронен надпис за идентифициране и извеждане от трафика на арогантни нарушители, агресивни водачи на пътя. Те се санкционират на място, а тази мярка вече дава своите резултати. дневно се санкционират средно 50 нарушители.

И дронове вече следят движението по пловдивските улици и булеварди, като вече са факт и първите санкции с въвеждането на тази мярка.