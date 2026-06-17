След публикация на „Под тепето“ окосиха тревата на ул. „Полет“, но пешеходците още слизат на платното

Работещи в района изпратиха нови снимки – проходът е почистен частично, но надвиснали клони продължават да принуждават хората да рискуват живота си

Само два работни дни след публикацията на „Под тепето“Без тротоар, без осветление и под заплахата на глутници кучета: работници рискуват живота си на ул. „Полет“, читатели отново се свързаха с редакцията, този път с добра новина, но с недовършена работа.

По изпратените снимки се вижда, че високата растителност по единствения тесен тротоар на улицата вече е окосена и придвижването е значително по-лесно. Според работещите в района това е резултат от подадения сигнал до медията и публичността, която проблемът получи, тъй като преди това няколко пъти са подавали жалби към общината, но без резултат.

Оказва се обаче, че работата е свършена само наполовина.

Вижте видеото, което ни изпратиха пловдивчани във Facebook страницата на Под тепето.

На няколко места по протежението на тесния тротоар са оставени надвиснали клони и саморасли дървета, които напълно преграждат пешеходната зона. За да ги заобиколят, хората отново са принудени да слизат на пътното платно, по което ежедневно преминава интензивен поток от тежкотоварни автомобили и леки коли.

„Тревата вече я няма, но клоните си стоят. На няколко места е невъзможно да минеш и пак трябва да излезеш на пътя“, коментират читатели, които ежедневно използват маршрута до работните си места.

Пипомняме, че през миналата садмица десетки служители от фирми в района сигнализираха, че липсата на нормален тротоар, улично осветление и наличието на бездомни кучета превръщат придвижването там пеша в сериозно изпитание. Те разказаха и за случаи, в които хора едва не са били блъснати от автомобили, докато заобикалят препятствията по тротоара.

Изоставеният Пловдив: Улица „Полет“ скоро ще се преминава по въздух

Макар първите действия по почистването вече да са факт, проблемът далеч не е окончателно решен. Докато клоните не бъдат подрязани и тротоарът не стане напълно проходим, пешеходците ще продължат да вървят по платното и да рискуват безопасността си.

„За осветление сме наясно, че ще трябва доста дълго да почакаме„, коментират работещите в Северната промишлена зона.

Те се надяват компетентните служби да довършат започнатото и ул. „Полет“ най-сетне да осигури нормален и безопасен достъп за стотиците хора, които всеки ден преминават оттам.