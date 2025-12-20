Кой е най-новият музей под тепетата?

Единственият по рода си на Балканите музей на ютията се помещава в къщата на Невена Атанасова на емблематичната ул. „Съборна“ №20, в сърцето на Стария град. Мястото, освен музейната част, има образователен център, реставрационно ателие, ново хранилище и арт магазин.

Сградата е наричана още „Къщата на ангелите“, а допреди няколко години функционираше за известно време като хостел.

Бившият хостел на Съборна се превръща в музей

Колекцията от ютии е дарена на музея от покойния художник Димитър Добрев.

Художникът Димитър Добрев дари колекцията си от противопожарни автомобили на Пловдивската пожарна

Дълги години той издирва и реставрира ютии – занимание, което е продължил буквално до последните си дни. Случайно намерена на улицата стара ютия поставя началото на това занимание, довело до впечатляваща и уникална колекция, събирана с отдаденост и грижа близо четиридесет години. Откриването на музей е била мечтата на живота му.

1200 реликви от различни страни показват историята, естетиката и начините на приложение на ютията в изложбената площ по най-модерен начин. Няма никакво съмнение, че това ще е една от най-привлекателните за туристите в града нови атракции…

