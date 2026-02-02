Сградата на БНБ става филиал на Археологическия музей

Историческата сградата на Българската народна банка на Малката главна в Пловдив да бъде превърната във филиал на Археологическия музей. Това решение е взела градската управа след приключването на конкурса „Трезор за идеи“, съобщиха преди минути на брифинг в Община Пловдив.

Как ще заживее сградата на БНБ?

Идеята за ново културно предназначение на емблематичната сграда бе сред основните предложения в конкурса, целящ да даде дългосрочна визия за бъдещето на бившия банков трезор и прилежащите пространства. Според намеренията на управата на града, обектът ще бъде интегриран към структурата на Регионалния археологически музей в Пловдив и ще се използва за експозиционни и културни функции, както и за хранилище.

Адаптацията на сградата за филиал на РАМ-Пловдив, според премиран проект на Десислава Давидова на сайта на конкурса, предвижда използването на трезорите в сутерена за фондохранилище както заради изключително добрия микроклимат, така и заради сигурността, която осигуряват. На първия, партерен етаж, е предвидено кафене с детски кът, а пищният емблематичен банков салон е превърнат в зала за временни изложби.

Очаква се в следващите месеци да бъдат предприети конкретни стъпки за реализацията му, както и концепция за адаптацията на сградата към новата ѝ роля.

Очаквайте продължение.