В името на живота: Изложба за народна медицина в МУ – Пловдив

В Учебен корпус 2 на Медицинския университет – Пловдив, на ул. „Любен Каравелов“ 26 ще бъде открита изложбата „В името на живота“, посветена на българската народна медицина, нейните лечебни практики и свързаните с тях вярвания.

Експозицията е съвместен проект на Регионалния етнографски музей – Пловдив и Медицинския университет, и представя оригинални експонати от фонда на музея, както и стари книги, посветени на билколечението.

Посетителите ще могат да научат повече за традиционните представи на българина за човешкото тяло и болестите, както и за практиките, използвани срещу едни от най-разпространените заболявания – шарка, чума, холера и треска.

В изложбата са показани и специфични обредни ритуали с огън, вода и билки, които в миналото са служели за предпазване и изцеление.

Събитието започва в Днес, 4 ноември, от 15:00 часа.