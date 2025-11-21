Единственият на Балканите Музей на ютията отвори врати днес. След общо 4 години работа по новата си уникална експозиция екипът на Етнографския музей посрещна първите си гости, които буквално влязоха в света и в миналото на тази иначе съвсем традиционна вещ. 1200 реликви от различни страни показват историята, естетиката и начините на приложение на ютията в изложбената площ по най-модерен начин. Няма никакво съмнение, че това ще е една от най-привлекателните за туристите в града нови атракции.

Експозицията е подредена в къщата на Невена Атанасова на емблематичната ул. „Съборна“ №20, в сърцето на Стария град, която Етнографския музей стопанисва от четири години- време, в което бе извървян пътя до един наистина впечатляващ резултат. Колекцията от ютии е дарена на музея от покойния художник Димитър Добрев. Дълги години той издирва и реставрира ютии – занимание, което е продължил буквално до последните си дни. Случайно намерена на улицата стара ютия поставя началото на това занимание, довело до впечатляваща и уникална колекция, събирана с отдаденост и грижа близо четиридесет години. Откриването на музей е била мечтата на живота му, като за рязането на лентата днес от чужбина дойде специално дъщерята на твореца Славица Добрева.

„Не съм очаквала да видя толкова много хора. За мен това е изключителен ден и много се вълнувам. Татко съвсем случайно започна да събира тази колекция, намирайки една захвърлена стара ютия. Това се превърна в негова страст, която вижда днес бял свят. Радвам се, че този музей е жив и съществува, а татко ще сподели страстта си с толкова много хора“, каза наследницата на Димитър Добрев.

„Преди 4 години ни предоставиха тази къща, а от три години ние активно работим по реализиране на самия музей, за да го видите в този вид днес. Минахме през дълъг проект под ръководството на арх. Бозаджиева, а в последните 2 години работихме по изграждането на самата постоянна експозиция. В сградата освен музейната част има образователен център, реставрационно ателие, ново хранилище и арт магазин. Мисията на това място е да търсим и видим ютията с други очи“, каза на церемонията по откриването директорът на РЕМ – Пловдив доц. д-р Ангел Янков. И благодари специално на Мартина Данева и целия екип на студио ПУНКТ за впечатляващата работа по експозиция и визуалната идентичност на Етнографския музей.

Кметът Костадин Димитров призова многото гости на церемонията да аплодират дарителя Димитър Добрев. „Не кажем, че той е изпълнил своята мисия“, заяви градоначалникът.

Той припомни, че само тази седмица в града са се открили три нови експозиции и заяви, че задачата и за градската управа, а и за всички пловдивчани, е Старият град да оживее.

“ Добре дошли в света на нейно величество ютията“, каза миг преди да пререже лентата Костадин Димитров. В самия ритуал му помогнаха директора на музея доц Янков, Славица Добрева и бившият кмет Здравко Димитров, който даде старт на новия проект на Етнографския предоставяйки къщата на улица Съборна.

В новия музей са инвестирани близо 160 хиляди лева, осигурени по програма на Министерството на културата за целево финансиране, но и със значителен е и приносът на Община Пловдив.

Сред първите експонати, които ще посрещат посетителите, е ютия с глава на огнедишащ змей, която изпуска пара, за да пресъздаде атмосферата на митологични времена. Змеят символизира огнената стихия – живителната сила, която е нагрявала уреда. Част от фонда е и ютия с образа на Атина Палада – богиня на мъдростта и занаятите, чието изображение подчертава връзката между домакинските умения и божествената закрила.

Показани са още множество различни видове ютии с разнообразни функции. Колекцията буквално проследява развитието на този незаменим домакински уред – от XIV век до наши дни, като загатва и за още по-ранни периоди. Не липсват и интерактивни елементи и моменти.