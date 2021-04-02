Кой бе Кирил Рашков (ГАЛЕРИЯ)

Кирил Рашков е починал тази нощ в дома си. Няма официална информация за причината за смъртта му, но от дълго време той страдаше от множество заболявания- болно сърце и проблеми с бъбреците.

Кирил Рашков е роден на 24 май 1942 година.

През 1984 година е арестуван за притежание на злато и валута, иззети са му над 2 милиона лева, след което е изпратен като криминален престъпник в Белене. До 1990 година Кирил Рашков има общо 7 присъди, за които е осъден на общо 30 години затвор.

След 10 ноември 1989 година е освободен. През 1993 година е арестуван за производство на фалшив алкохол, а от складовете му са иззети 126 тона спирт, 140 кашона с ракия-менте, 200 000 празни бутилки и 14 машини за бутилиране. Рашков излиза от ареста под гаранция от 10 000 долара.

През 1998 година Рашков основава партия „Свободна България“, която печели общински съветници в Стара Загора и Пазарджик. Същата година трима подчинени на Кирил Рашков са задържани и осъдени за поставяне на експлозив пред редакцията на вестник „Труд“.

През 2001 година Кирил Рашков и семейството му купуват над 100 декара земя в землището на Катуница и построяват няколко вили.

През 2009 година е разбит цех за производство на алкохол на Кирил Рашков в Катуница и са иззети 1 тон спирт и 800 тона меласа.

През 2010 година Асеновградският районен съд осъжда на една година лишаване от свобода условно с три години изпитателен срок Георги Рашков, внук на Кирил Рашков, за хулиганство и заплаха за убийство на журналиста от PRO.BG Емил Кацаров. Журналистът е отвлечен в дома на Кирил Рашков и е малтретиран.

На 23 септември 2011 година приближени на Кирил Рашков прегазват и убиват 19-годишния местен жител Ангел Петров, докато развежда кучето си и пред погледа на баща му.

Починалият е внук на бившата кметица на селото София Христева. Следват събитията от Катуница, започнали с погром над имотите на Кирил Рашков. Следват множество нови съдебни саги. В последните години той отново попадна в хрониките след атака срещу журналисти и намерен живак и антики в автомобила му.