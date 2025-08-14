Кофи с боя за подарък на кмета на Пловдив

Как една пловдивчанка преплува бюрократичната Марица в заспалия месец август под тепетата, за да си изхвърли боклука по закон

Елисавета Недялкова е от онези хора, които не се сещат за думата „съвест“ само на 5 юни – Световния ден на околната среда. През по-голямата част от годината живее в Германия, където дори използваното олио има своя специална точка за изхвърляне. В Пловдив обаче този навик се оказа тежко изпитание.

Днес та решила да се освободи от старите кутии с неизползвана боя за вътрешни стени. Не до контейнера, не на принципа „като мине боклукчийския камион и всичко ще вземе“, а по правилата

Както пише на сайта на ОП „Чистота“.

Така започна нейният малък „Одисей по пловдивските улици“.



Първи телефон – без отговор. Втори телефон: „Ние не се занимаваме с това“. Онлайн системата за сигнали – „Грешка, опитайте по-късно“. Дежурният телефон на „Чистота“ – мълчи като изоставена телефонна будка.

С тежка чанта, пълна с кутии боя, Елисавета прекоси половината град. В сградата на Общината на пл. „Стефан Стамболов“ я посреща… охраната.

„Единственият, които ми даде човешко съдействие. Чиновниците бяха невидими. Човекът ми обясни, че мога да ги занеса в базата на ОП-то в Кючука“, разказа развълнувана пред репортера на Под тепето за пътешествието си пловдивчанката.

Вече ядосана и отчаяна, тя извадила своето импровизирано оръжие – два плаката с надписи „Подарък за кмета на Пловдив“ и „Г-н кмете, изхвърлете Вие моя отпадък. Аз не мога, защото Чистота отказва!“

Планирала да ги остави на входа на кмеството, но случайността я срещнала със зам.-кмета по спорт и младежки дейности, шампионът Николай Бухалов. И не с гребла, а с телефон в ръка, той пробил тишината в „Чистота“. След един разговор с него шефката на предприятието му отговорила, че ще приеме отпадъка на жената.

Сега Елисавета ще запали колата, ще закара боята в базата и ще затвори този абсурден епизод…

Но въпросът ѝ остава да виси над Пловдив като незавършен стенопис:

„Кой работи в този град и защо дори боклука не може да си изхвърлиш по правилата?!“