Три важни задачи поставя кметът Костадин Димитров на новия шеф на Общинския инспекторат Пламен Спасов и хората от ключовото звено, които той ще ръководи от следващия понеделник. В началото на другата седмица бившият кмет на община Родопи от партия ГЕРБ ще поеме щафетата в така известната като Общинско ФБР институция от досегашния директор Костадин Костов, чийто договор е прекратен по взаимно съгласие.

„Посочил съм три приоритета пред инж. Спасов с встъпването му в длъжност. Първият са едрогабаритните отпадъци. Там има какво повече да се желае. Основната ни цел е да се научат гражданите, че не е ок да изхвърлят едрите си битови отпадъци безконтролно, навсякъде, където им падне. Това става със спазване на правилата. В тази посока настоявам за засилване на работата по всички квартали и съответно налагането на санкции на нарушителите“, коментира пред Под тепето Костадин Димитров.

Вторият приоритет пред местното ФБР и новия му директор, който кметът посочва, са строежите. Сериозното строителство в града отваря и немалко проблеми, като замърсяването, което то предизвиква в градската среда. „Ще очаквам засилена работа в посока контрол по замърсяването около строителните обекти“, посочва градоначалникът.

Третият основен пункт, на който Димитров държи да види надграждане в работата е в посока съобразяване с общинските правила от страна на търговските обекти в централна градска част. Той ще настоява да се повиши контролът по спазване на наредбата за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, особено с открито сервиране в заведенията в центъра на града и всички прилежащи към това елементи- маси, столове, чадъри, тенти, табели, кашпи и прочие.

„На този етап запазваме числеността на звеното. Нека покажем резултати. Стига да има ефект сме готови да стимулираме всяка една дейност“, коментира още Костадин Димитров.