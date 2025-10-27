Увеличават се опитите за измами чрез SMS-и за получени пратки

Месец преди черния петък се увеличават опитите за измами чрез SMS-и за получени пратки. Това отчитат от една от големите куриерски фирми, съобщава БНР.

Емил Георгиев от ръководството на фирмата препоръча потребителите да използват само приложенията на съответната компания.

По думите му хакерите атакуват всякаква инфраструктура. Най-често се изпращат мейли с подвеждащи линкове, маскирани като реални фирми, или SMS-и за получаване на пратка или за такава, която е задържана, обясни той. И е категоричен, че хората не трябва да се поддават на такива фалшиви линкове.

Георгиев отбеляза, че когато получат такъв сигнал, веднага въпросният сайт се предава за сваляне към ГДБОП:

„Киберсигурност“ имат такава опция – когато се подаде такъв сайт, те го свалят. Въпросът е, че това отнема физическо време. Понякога има хора, които се доверяват. Затова препоръчвам – имаме приложение, където можете да се регистрирате и там можете да си управлявате всички пратки и да получавате всички известия. Това е най-сигурното.

Според него опитите за измами се увеличават:

„В последните 3 месеца много се увеличиха. Вероятно имат успеваемост“.

По думите му трудно се намират качествени специалисти, които да се борят с тези заплахи. Според него трябва да се наблегне на образованието на такива специалисти, защото те ще стават все по-необходими.