Какво да правим в Пловдив (19.12– 25.12)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

19 декември

Одисей

по Омир, автор Александър Секулов

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Коледни вечери на настолните игри

На 19 декември (петък) от 18:00 ч. в Младежки център Пловдив ще се проведе отново „Вечер на настолните игри“, като това издание ще бъде КОЛЕДНО!

И този път младежи от 15 до 29 годишна възраст ще могат да развият уменията си за работа в екип, логическо мислене, да се запознаят с други млади хора и да разберат повече за предстоящите ни събития.

Вечерите на настолни игри стартират като младежка инициатива и вече са част от редовния календар с дейности на ОП „Младежки център Пловдив“.

Всички дейности на ОП „Младежки център Пловдив“ са безплатни. Необходима е само предварителна регистрация тук: https://forms.gle/SGfBtCnBbPghCyyq8

Покани приятели и елате да поиграем и да се позабавляваме!

Младежки център Пловдив

18:00 часа

Книги и музика под тепетата с Константин Кацаров

На 19 декември 2025 г. от 18:00 ч. Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив посреща Константин Кацаров – автор, който пише искрено и без скруполи, и говори с ритъма на музиката.

Представяне на новия роман „Ничий“

Разговор за историите, които разтърсват

Музика, която допълва думите

Една вечер, в която книгите и музиката се срещат в Пловдив, за да създадат незабравими спомени в навечерието на най-уютните празници.

Народна библиотека Иван Вазов

18:00 часа

WrapUp25 – Selected by denitza

Ще преминем през какво ново излезна през последната година в стилове като indie electronic dance music, french electro, synth wave, synth pop и всичко останало с good vibes.

Селекцията ще е на denitza, която споделя ежемесечно нова музика в Spotify.

Denitza започва своите първи изяви с поредица от тематични партита под името Good Vibes. Впоследствие се присъединява към аудио-визуалния колектив Melformator и става resident DJ на партитата Nordic Soundscapes.

Нейната музика е звучала на редица събития и пространства, сред които artnewscafe, Electric Orpheus, All together now, FLUCA, VOID, Tell me, К.Е.В.А., Kanaal и други.

Бар Пощата

20:30 часа

Jazzika@Контрабас

Предпразничната лайф програма на бар Контрабас продължава със свежарската суинг група „Джазика“, които в петъчната декемврийска вечер ще ни посвирят както

по-лирични и мелодични песни така и коледни неща за празнуване, обичане и потропване на еленски крачета по керемидени покривчета.

С две думи: Елате на празничен джаз!

Яница Станчева-вокал

Вилизар Гичев-китара

Христо Минчев-бас

Теодор Тошков-барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

Benti Tres & Ann de Amor at Bally Club

Присъединете се към нас на 19 декември (петък) за една луда вечер в Bally Club, изпълнена с музика и добро настроение с Benti Tres & Ann de Amor!

Bally Club

21:00 часа

JAMAICA FEVER/ Parapitek /BDAY BASH

Parapitek Selektah се завръща със своето култово Jamaica Fever Party.

Тези, които вече са били, знаят – тук се идва за танци без пауза, пламтящ ритъм и рагамъфин вайб.

Регѐ, денсхол, дъб, афробийт и джамейка енергия!

Ако още не си бил – ела и разбери.

Ако си бил – знаеш, че няма нужда от повече обяснения.

21:30 часа

KILEUMRE ALBUM PROMO x ПСМК х OUMA

Пълна Скръб Мъртъв Клан прави ударно завръщане в Пловдив с представянето на новия албум на kileumre – Алексис Машийн.

Към нас се присъединяват скъпите ни приятели OUMA.

Ще ви представим нова, стара музика, ще има мърч, ще има афтър, погрижили сме се за всичко.

22:00 часа

Петното на Роршах

The Great Value

Мощният тътен на площада още не е отминал, но и не е нужно, затова продължаваме с предпразничен кънтеж, който си поставя една основна цел – да пренесе бунтовната вибрация в музикална.

Идат празници.

Там или свинско само по телевизора!

Рок бар Download

22:30 часа

20 декемри

Дядо Коледа, къде си?

Забавна коледна приказка, в която джуджетата имат „малък“ проблем.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

17:00 часа

Лешникотрошачката – Чайковски

Диригент – Григор Паликаров

Хореограф – Боряна Сечанова

Художник на декора – Салваторе Лийстро

Художник на костюмите – Яна Дворецка

Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Дом на културата Борис Христов

11:00 часа

17:00 часа

Светлина и надежда в Стария град



10:30 – 14:00 ч., Балабановата къща

Стъклодувно ателие с Иван Станев

Демонстрация на ръчна изработка на играчки от духано стъкло

Подходящи за възраст 9+

Вход свободен до заемане на местата

Срещи с архитектурния модернизъм: Минна дирекция // ЗЛАТЕН РИТОН

„Срещи с архитектурния модернизъм” представя сгради образци на стила в България. През техните гласове научаваме повече за създателите им, тяхната история и за архитектурните им особености.

Шестият филм от поредицата ни отвежда на цветно пътешествие из коридорите на Минната дирекция в Перник. Сградата е построена през 1932 г. по проект на архитектите Коста Николов и Илия Попов. Пищно еклектична с елементи на ар деко, неоготика, неоренесанс и националромантизъм, тя ни потапя в една епоха на могъщество на пернишките мини, които са били движеща сила за целия регион.

Сценарист и режисьор: Яна Алексиева

Продуцент, оператор, монтажист: Симеон Цончев

Глас: Анимари Димитрова

Дрон оператор: Момчил Алексиев

Звукорежисьор: Ненко Милев

Цветови корекции: Калин Петров

Консултант: Теодор Караколев, Български архитектурен модернизъм

С подкрепата на: Станислав Владимиров, Адриан Скримов, Община Перник, Силвия Нотева, Йордан Николов, Тодор Николов

Музика: Paris en 2CV © 2025 Studio Le Bus via Shutterstock Canada ULC

Дизайн, вдъхновен от Research Modernism and Postmodernism © 2013 Mana Mohammadi

С благодарност към Български архитектурен модернизъм

В памет на Васил Макаринов

Lucky Дом на киното

15:00 часа

Рисуване, вино и добра компания в Котка и Мишка LOCAL

В сърцето на Капана ви каним на една арт вечер, в която няма стрес и няма правила — само цветове, настроение и чаша хубаво вино.

Талантливата художничка Соня Петрова ще ви води стъпка по стъпка, за да си тръгнете с картина, която сами сте създали.

Не е нужен опит — само добро настроение и желание за творчество. Всичко останало (четки, бои, платна и чаша хубаво вино) е при нас.

*Соня Петрова е съвременен художник, вдъхновен от дзен усещането, природата и изчистената красота. Целта ѝ е да създава минималистични картини, които носят мир, любов и чувство на вътрешна лекота.

Цена: 45 лв/23,01 EUR

Запазване на място след предварително записване на телефон: 0878 118 842

Бар Котка и Мишка Локал

17:30 часа

АХАВ БЕШЕ ТУК: РАЗМИСИ ЗА МОБИ ДИК – ПРЕМИЕРА В ПЛОВДИВ. Част от XXIX-то издание на „Златен Ритон“

В хладните зали на Народния театър група творци се заемат да пресъздадат нещо на пръв поглед невъзможно на театралната сцена. „Ахав беше тук: Размисли за Моби Дик“ е не само документално проследяване на опита им да съберат океанския мащаб на романа на Херман Мелвил върху сценичното пространство. Филмът улавя

маниакалната обсесия, която ги тласка да преследват собствените си бели китове.

Документалният филм се разгръща в поредица от тематични глави, всяка изследваща различен аспект на театралното създаване през погледа на онези, които носят неговите тежести. Чрез интимни интервюта и „невидимо“ наблюдение на репетиции ставаме свидетели на борбата на екипа да балансира художествените амбиции с практическите ограничения.

Начело на този творчески кораб стои нашият капитан — режисьорът Диана Добрева, чиито насълзени очи разказват за цената на опита да преведе безкрайния океан и екзистенциалния лов на Мелвил в ограниченото пространство на сцената. Филмът ни потапя в нейния контролиран хаос, където визията се сблъсква с реалността в буря от вдъхновение и компромиси.

Драматургът Александър Секулов разкрива болезнения процес на адаптация, който изисква от него да отдаде почит на литературния шедьовър, докато създава нещо ново. В тихите му моменти на размишление и шеметно пренаписване, виждаме емоционалния водовъртеж на опита да уловиш мълния в бутилка.

Актьорът Христо Петков, натоварен със задачата да въплъти Ахав, разкрива личното си пътуване, което огледално отразява обсебването на персонажа му. Чрез подготовката му изследваме уязвимостта, необходима да вдъхнеш истина на художествената измислица.

Докато продукцията придобива форма, срещаме и незабележимите герои на театъра:костюмографа, който изработва костюми от епохата, разказващи истории чрез материалности; композитора и саунддизайнера, които създават звуковия пейзаж, водещ публиката през разказа; сценографа, който трябва да сътвори кит, море и кораб с театрални измерения и спрямо мащаба на сцената на Народния театър.

През целия филм артистите не говорят само за професията си, а и за по-дълбоките мотиви — защо са избрали живот, отдаден на създаването на мимолетни моменти на красота и смисъл.

Любовно писмо към театъра и размишление върху артистичното наследство, „Ахав беше тук: Размисли за Моби Дик“ извайва по необикновен начин тези моменти на съмнение и вдъхновение, улавяйки единствената по рода си алхимия, която превръща творческата борба в нещо, наподобяващо божественото. До мига, в който завесата се вдигне в премиерната вечер, разбираме, че това са обикновени хора, впуснали се в необикновен акт на вяра: да създадат нещо, което потенциално да носи частица от душата им в далечното бъдеще, което никога няма да видят.

Lucky Дом на киното

18:00 часа



2084. REX

от Кирил Фокин

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

heptagram & LVA live @ Beebop Café

По покана на българската група heptagram, за първи път в Пловдив ще гостува LVA. Двете имена от родната ъндърграунд сцена ще обединят сили в една вечер, посветена на почитателите на силните аудио-визуални изживявания.

Музиката на heptagram е потапящо мултижанрово съчетание между различни течения в съвременната рок и електронна музика. Композициите имат прогресивни структури, комбиниращи дълги инструментални пасажи с космически и атмосферни звукови пейзажи, които създават усещането за пътуване навътре. Визуалното оформление на музиката прави изживяването дълбоко хипнотизиращо и медитативно, което балансира експерименталното изследване на музиката със силно емоционална дълбочина. Има 5 издадени албума под името heptagram като всеки албум има собствено звучене и свой отпечатък в живите изпълнения на музиката на heptagram. Групата дотук има участия на редица фестивали, като живите изпълненията се отличават със сетове без паузи, в които различни стилове се сливат в един общ музикален поток.

LVA

тъмен поп, електроника и български вокални резонанси. Пригответе се за мрачна атмосфера, глич бийтове и кинематични слоеве, преплетени с мистичните вибрации на българския фолклор. LVA създава звук, който прелива от интимно до експлозивно — дълбоки басове, атмосферни текстури и мощни вокални линии, сравнявани с влияния като James Blake, Massive Attack, Radiohead и Trentemøller. След като през 2025 беше поканена да подгрява легендарните Orbital в София (Vidas Art Arena), LVA затвърди присъствието си на международната електронна сцена и донесе ново ниво на лайв енергия. С мултимедийния проект Side FX тя превръща музиката в активизъм – изследва порнификацията на културата, колективния интелект и опасностите на реактивното бъдеще. LVA е сред най-ярките безкомпромисни гласове в съвременния авант-поп.

Bee Bop Café

20:00 часа

TASHEV/LIOLEV/TURIYSKI/LEKOV/PETROV Quintet

На сцената се събират петима страхотни музиканти в квинтет, но тук няма „главен герой“ – всеки ще излезе със своя авторска музика. Различни идеи, различни настроения, много импровизация и още повече енергия.

Мартин Ташев – тромпет

Димитър Льолев – саксофон

Мирослав Турийски – пиано

Александър Леков – бас

Борислав Петров – барабани

Ще чуеш как пет силни музикални гласа си говорят, спорят, смеят се и се вдъхновяват на момента.

Вечерта ще се движи през различни идеи и звучения.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

BOBO DJ at Bally Club

Последната събота преди Коледа нажежаваме обстановката в Bally Club с култовите миксове на BOBO DJ!

Очаквай мощни бийтове, chervilo vibe и парти, което държи темпото докрай.

DJ BOBO – едно от утвърдените имена на българската електронна сцена, с над 30 години зад пулта и дългогодишен резидент в клуб Chervilo, ще открие новия сезон.

Bally Club

21:00 часа

Esra Üçcan — Live at Етаж 0

Потопете се в нежния и интимен музикален свят на Esra Üçcan — мултиинструменталистка, композитор и певица, която преплита инди-поп звучене с ефирни текстове на френски и турски език. Мелодии с дъх на градски романтизъм, усещане за пътуване и минималистична емоция, която достига директно до слушателя.

21:00 часа

FUKKO / ALL NIGHT LONG

Веднага след концерта на Esra Üçcan на ЕТАЖ НУЛА, отваряме портал към друго танцувално измерение.

FUKKO превзема пространството на бара със селекция от

italo disco / groove / boogie / funk / house disco

Танцуваме без етикети, без часовник и без план за тръгване.

До ранните часове.

Петното на Роршах

22:00 часа

21 декември

Коледата на Пин и Поли

„Щом мечтата е голяма – тя стига за двама!”

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

17:00 часа

Светлина и надежда в Стария град



17:30 – 18:30 ч., Балабановата къща

Замръзнали мисли

Рецитал-спектакъл по текстове на Петя Дубарова, Мария Донева, Мария Касимова – Моасе, Мария Миразчийска, Добри Немиров и Чудомир на

Театрална работилница „Таралеж“ при НЧ „Просвета – 1907“, с. Ръжево Конаре



19:00 ч., Балабановата къща, Сводеста и Дълбока зала

Откриване на изложба на Десислава Луканова и Антон Луканов

Вход свободен. Изложбата може да бъде разгледана до 20 януари

Кучето на Златю на Златен Ритон 2025

Кучето на Златю е детайл от картина на именития български художник Златю Бояджиев, превърнал се в символ на цяло поколение български творци от недалечното минало, които е трябвало да надхитряват комунистическата цензура.

Сега двама съвременни творци (режисьор и актьор), вдъхновени от духа и творчеството на Златю, се потапят в света на художника и “реставрират” образа му под формата на игрален филм.

Документалният филм „Кучето на Златю“ проследява как актьорът се превъплъщава в образа, как една жена се справя с майчинство и режисура на филм и чрез странната синхроничност в техните преживявания рисува плътен образ на великия художник, който получава инсулт в пика на творческия си път и се парализира, но не спира да рисува.

Lucky Дом на киното

14:00 часа

Работилница за НЕвъзпитана поезия (vol. 2)

Ти можеш да пишеш поезия. Или не можеш да пишеш поезия? Ти си възпитан? Или пък ти е спокойно, но невъзпитано?

Както и да се чувстваш – очакваме те на работилницата ни за невъзпитана поезия. Независимо дали знаеш какво е това, или само предполагаш…

От инициаторите lit.misfits:

„Мили хора,

Залавяме се да борим огъня с огън!

…Не, драги, няма да подпалим мястото, не се отправяйте към изхода. Това е Невъзпитана поезия 101: във времена на новговор и (авто)цензура, на фона на всеобхватната културна клада, идваме да ви въоръжим с вербални огнехвъргачки!

В рамките на четири работилници ще ви пречупим подстила през личната си призма: ще ви покажем как го правим ние, ще ви дадем време да разпишете текстове и ще ви отстъпим микрофона (гответе се за четене).

Започнахме с vol.1: основите; следва vol.2: slam & spoken word.

Зала Метеор, Младежки център Пловдив

16:30 часа

Коледен концерт на Академичен джаз бенд, Пловдив

Заповядайте на коледния концерт на представителния академичен джаз бенд към АМТИИ, Пловдив.

В състава на бенда участват преподаватели и студенти от специалност „Поп и джаз“ в пловдивската музикална академия. Водач и автор на аранжиментите е пианистът Мирослав Турийски. В състава на групата са:

Николай Карагеоргиев – китара

Александър Леков – бас

Александър Каменов – барабани

Мартин Ташев – тромпет

Цвета Карагеоргиева – алт саксофон

Преслав Пеев – тенор саксофон

Иван Мелин – тромбон

Солисти и поддържащи вокалисти са студентите:

Магдалена Делчева, Светлина Наумова, Олга Атанасова и Моника Миткова

Специален гост ще е Петър Салчев

Bee Bop Café

20:00 часа

