Асоциацията на европейските журналисти – България обяви протестна акция под мотото „Чашата преля“ в подкрепа на водещата на сутрешния блок „Тази сутрин“ Мария Цънцарова. Повод за реакцията е информацията, че журналистката вече няма да бъде част от водещия екип на предаването.

„АЕЖ-България е силно обезпокоена от риска от поредно „опразване на столчета“ на критични гласове в националния ефир“, заявяват от асоциацията във фейсбук профила си.

Според организацията от месеци срещу Цънцарова се води целенасочена кампания в жълтите медии, включително чрез публикации, които предварително анонсират отстраняването ѝ от ефир. От асоциацията посочват, че не са получили официално потвърждение от телевизията за промените, но разполагат с информация, че новината вече е била съобщена вътрешно в редакцията.

Към момента от bTV не са излезли с официална позиция по случая, нито самата Цънцарова е коментирала публично разпространената информация.

„Призоваваме ръководството на bTV да вземе решение, което е в съответствие с обществения интерес, свободата на словото и задълженията на България по Европейския регламент за свободата на медиите, защитаващ медиите от политическа намеса“, апелират от АЕЖ.

Протестът е насрочен за 18:00 часа и ще се проведе на паркинга пред сградата на bTV, в района на малкото НДК. От АЕЖ призовават журналисти и граждани да се включат в демонстрацията.