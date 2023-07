Какво да правим в Пловдив (14.07 – 20.07)

Тази седмица в Пловдив ще слушаме джаз на свещи и ще се състезаваме в екзотичен куиз

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

14 юли

Музикален фестивал SOLAR PLOVDIV 2023

След неповторимото музикално и визуално изживяване по време на SOLAR PLOVDIV 2022 с участието на Armin van Buuren, Topic, Skepta и други, Гребна база отново ще бъде разтресена. Този път от появата на четири селектирани имена от световната електронна сцена. В една нощ, на 14 юли, за първи път в България ще видим носителят на „Грами“, легендарният Afrojack. Заедно с него ще бъде и една от най-популярните фигури в хаус музиката, Fedde Le Grand. Освен хедлайнерите на SOLAR PLOVDIV 2023, YALTA CLUB кани и определяната като „бъдещето на денс музиката“, Laura van Dam, както и бразилския артист с хитовия сингъл “Move Your Body”, Öwnboss.

Да посрещнем Afrojack в България е нещо, което феновете му у нас чакат дълго. Като един от най-иновативните и търсени артисти в света, носителят на „Грами“ не спира да тласка музиката в смели нови посоки. От пробива му със сингъла „Take Over Control”, холандецът полага основите на хитове за изпълнители като Beyonce, Pitbull и Will.i.am. През последните няколко години Afrojack беше обявен за един от 50-те най-важни хора в EDM музиката от Rolling Stone, попадна в списъка на Forbes “30 под 30“, получи печат с лика си в Холандия, стана вторият диджей в историята, който циментира ръцете си в Холивудската алея на славата и имаше епично изпълнение по време на антракта на Евровизия 2021, който беше видян от над 200 милиона души в 41 държави. През 2021 г. Afrojack прави световния хит „HERO“, съвместно с David Guetta, който получи номинация за награда „Грами“ през следващата година и до момента е достигнал до впечатляващите 50 милиона стрийма.

Не по-малко вълнуваща е и появата на Fedde Le Grand, който е любимец на българската публика с участия у нас, които остават в сърцата на феновете. Независимо дали е в ролята на диджей или продуцент, влиянието на FLG се усеща в целия електронен пейзаж; Той е носител на безброй награди и ремиксира най-големите артисти в света – от Coldplay, Madonna, Robbie Williams, Everything But The Girl и Fatboy Slim до Shakira, Rihanna, Mariah Carey, Faithless и собственото му музикално вдъхновение за всички времена Michael Jackson. Повече от десетилетие той е в горната половина на класацията DJ Mag Top 100 и току-що се завърна на невероятното 22 място, след като за първи път влезе на същата позиция през далечната 2007 г. Le Grand е тук, за да остане, а завръщането му в България е повод за еуфория сред хилядната му публика.

Afrojack и Fedde Le Grand няма да са сами, защото зад пулта ще бъдат и още две имена, които си пробиха път на световната сцена и които ще направят своя дебют в България по време на SOLAR PLOVDIV 2023.

Бразилецът Öwnboss е артистът, който стои зад супер хитовото парче “Move Your Body”, което се превърна в четвъртата най-излъчвана песен в света за годината, преминавайки 600 милиона стрийма и беше включена в официалния саундтрак на играта EA SPORTS FORMULA 1. Освен качествените му продукции, Öwnboss е бил гост на главната сцена на Tomorowlland, Lollapalooza, Creamfields и много други. Вторият най-слушан диджей в Бразилия ще направи своя дебют в България, както и единствената жена за вечерта, Laura van Dam. Изгряващата звезда от Амстердам вече има договори с прогресив хаус лейбъли като Anjunabeats, DOORN, Epic247 и Armada Music, както и живи участия на най-големите и влиятелни фестивали и места, включително Ultra, Sunburn Festival, Groove Cruise, Parookaville и Privilege Ibiza. Наскоро беше поканена от Armin van Buuren да свири в A State Of Trance Radio, а през юли Laura van Dam пристига в Пловдив.

Гребна база

20:00 – 03:00 часа

“Джаз на свещи” с Боби Вълчев и Биг бенд Пловдив

Публиката ще се наслади на вълнуващ и страстен джаз, изразен чрез топлия тембър на Боби Вълчев и спиращите дъха негови импровизации и сола на пиано и тромпет. Той ще се допълни от виртуозите от Биг бенд Пловдив, една от емблемите на града, създаден през 2000 година, с ръководител Николай Гешев, които ще допълнят пространството с магията на джаза.

Концертът „Джаз на свещи“ е проект, съдържащ джаз стандарти с най-брилянтните аранжименти за биг бенд, създавани някога за такъв оркестър. Песни изпълнявани от най-великите певци в суинга – Пол Анка, Франк Синатра, Боби Дарин, Тони Бенет, Ела Фицджералд, Били Холидей, Сами Дейвис и Майкъл Бубле, ще прозвучат на живо в нестандартна и уникална обстановка. Cry me a river, That’s life, Fly me to the Moon, I’ve got you under my skin, All of me, Me and Mrs. Jones, My Way, New York New York, Feeling good и Fever са само част от заглавията на хитовете, включени в програмата на концерта. Хитове, които не се нуждаят от каквото и да било представяне.

„Джаз на свещи” с Боби Вълчев и Биг бенд Пловдив е с вход свободен и се провежда с финансовата подкрепа на Община Пловдив и на Фондация “Пловдив 2019”.

Акведукта на хълм Бунарджика

21:00 часа

Вечери на спорта

Образователният екип организира Вечери на спорта, които ще се провеждат веднъж месечно през юли, август и септември 2023 г. от 19:00 до 21:00 ч . в спортния комплекс на Центъра. В този часови диапазон младежи от 15 до 29 годишна възраст ще могат да практикуват любимия си спорт, да се запознаят с други млади хора и да разберат повече за предстоящите ни събития.

Младежката инициатива е организирана от Георги Атанасов – един от активните младежи на ОП „Младежки център Пловдив“.

Участниците ще могат да избират между следните спортове:

Баскетбол;

Волейбол;

Футбол;

Тенис на маса.

ВАЖНО! Събитието „Вечери на спорта“ е с вход свободен за млади хора на възраст 15-29 години.

Участието става САМО с предварителна регистрация тук:

https://forms.gle/Pq4AGTZxmdH1wBCZ7

Младежки център Пловдив

19:00 часа

Happy Birthday Tams House!

На 14.07 Tams House празнува 5-тия си рожден ден на паветата в Капана!

Заповядайте на нашия малък юбилей, ние ще ви посрещнем в ресторанта ни с тематично парти, жива музика, специални коктейли и храна която ще изненада сетива ви.

Ще започнем вечерта с прекрасният глас на Мирослава Тодорова и партито ще продължи под мелодичните винили на DJ Стефан Skill Колев.

Също така ние с нашите приятели от Cormòns Winery ще се погрижим за вашата жажда за хубаво вино.

Tams House

17:00 часа

Cosmic Electro

Denitza започва своите участия с тематични партита под заглавието Good Vibes. По-късно става част и от аудио-визуалния колектив Melformator и resident DJ на поредицата партита Nordic Soundscapes. Подгрявала е Janus Rasmussen от исландското дуо Kiasmos. Взима участие в първото издание на проекта Altitude Attitude със сет на Небет тепе.

Нейната музика е звучала на събития и локации като artnewscafe, Electric Orpheus, All together now, One Dance Week, FLUCA, VOID, Tell me, К.Е.В.А., Micro In-store, Kanaal и други. Когато тя е зад пулта, може да ни се причуе „лилав космически техно рап“, както сама описва стила си пускане.

Повече:

https://linktr.ee/denitza.tchakarova

Soundcloud:

https://soundcloud.com/denitza-tchakarova

Plovdiv Stage Park

20:00 часа

Tommy Riverra at Bally Club

Заповядайте на 14 юли, очакваме ви с готини коктейли и с миксовете на Tommy Riverra !

Дълбоките бас линии, ритмичните елементи, енергичният, динамичен и мелодичен звук на House, Deep, Tech, Afro, Electronica са характерни за музиката, която описва Tommy Riverra!

Bally Club

20:00 часа

