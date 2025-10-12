Къде в Пловдив деца и родители могат да тренират заедно

TERES не е само спортен клуб, но и общност, в която децата растат със спорт, а възрастните намират нова енергия и баланс

Вече 10 години TERES Gym & Fight Club е сред най-активните спортни центрове под тепетата. Клубът е лицензиран и пълноправен член на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай, а през годините се е превърнал в дом за хиляди малки и големи спортисти. Десетки национални шампиони, медалисти от световни и европейски първенства са започнали своя път именно тук.

Но най-голямата сила на клуба са децата – всекидневно стотина малчугани тренират в залата, а за тях TERES предлага богата програма с няколко основни акцента:

Бразилско джиу джицу

Сред най-популярните занимания е бразилското джиу джицу. TERES са едно от малкото места в Града под тепетата, в които има възможност децата да започнат подготовката си още от 4-годишна възраст. В залата малчуганите се учат да се борят на земя – граплинг тренировки без удари, като по този начин се развиват не само физическа издръжливост и гъвкавост, но и психическа устойчивост. Тук спортът е повече от техника – той е умението да защитаваш себе си и другите, независимо от физическите си дадености.

Кикбокс за деца

В групите по кикбокс за деца момичета и момчета тренират редом, изграждайки качества като самодисциплина, воля и самоконтрол.

Всичко по темата може да видите в единствения дигитален гид за града под тепетата – Lost in Plovdiv.