В махалата в Пазарджик има жандармерия

Частичните избори за общински съветници в Пазарджик протичат при засилено полицейско присъствие. Малко преди обяд в ромските квартали на общината пристигна и жандармерия. В полицията са постъпили сигнали за купуване на гласове, които в момента се проверяват.

С организирани автобуси продължават да пристигат наблюдатели от страната, които затрудняват работата на секционните избирателни комисия, съобщава радио Пловдив. На този фон избирателната активност е под 9 процента.

В Общинската избирателна комисия има десетки обаждания от председатели на секции, че наблюдатели пречат на нормалния изборен процес. Най-голямо е присъствието в ромския квартал на Пазарджик, където в момента има десетки депутати, бивши премиери и министри.

„За един общински съветник министри да идват за какво? … И то 100 човека…Това е и вид агитация и ми е интересно защо само в квартала идват„.

От своя страна наблюдатели съобщават:

„В секция 43 една жена, която се самоопредели като неграмотна, въпреки всичко взе бюлетина. Зачерта или там е направила, каквото е могла зад паравана, излезе и докато секционната избирателна комисия търсеше в списъка, за да се подпише, тя каза „И кой сега ще дава 50-те лева?“ и аз ѝ казах, добре, елате сега да го намерим този, който дава 50-те лв. Намерихме го тук в двора – бяла, тениска, бели маратонки, черно яке, мъж той, разбира се, отрече и избяга от двора на училището„.

За разлика от Пазарджик в селата гласуването е по-силно. В една от секциите в село Мало Конаре председателят си е тръгнал, тъй като след скандал с наблюдатели се е напил и това е довело до невъзможност да продължи да изпълнява служебните си задължения.