Искат общината спешно да дигитализира фишове за нарушения

Общинските съветници от групата на ПП-ДБ Борислав Матеев, Веселина Александрова и Йоно Чепилски внесоха питане до кмета Костадин Димитров за възможностите за дигитализиране на фишовете за нарушения по Закона за движението по пътищата, издавани от Общинска полиция и ОП „Общинска охрана“. Според общинския съветник д-р Борислав Матеев въвеждането на подобна система е наложително заради многобройните сигнали за неправилно паркиране, което е предпоставка за пътнотранспортни произшествия.

„Два от последните сигнали засягат участъка на бул. „Христо Ботев“ – от Военна болница до бул. „Източен“, както и района на ул. „Ген. Кюркчиев“ със започнатия и недовършен паркинг, където се наблюдава прогресивно нарастващо паркиране върху зелените площи“, подчерта Матеев.

В хода на проучването по казусите и след проведени срещи с ръководството на „Общинска полиция“ е установено, че личният състав на службата е свръхнатоварен с аналогови, административни дейности, свързани с ръчното въвеждане и синхронизиране на данните за нарушения санкционирани с фишове.

„Тези процеси са силно времеемки и ресурсоемки. Те изваждат служителите от терен и възпрепятстват изпълнението на същинските правоохранителни задачи – превенция, присъствие, контрол на средата и своевременна реакция при нарушения. В крайна сметка това влияе директно върху безопасността в града“, категоричен е д-р Матеев. „Пловдив не може да продължи да работи със системи и процедури от ХХ век, когато има технологични решения за минути да се генерира фиш, да се въведат данните и да се синхронизират електронно. Дигитализацията е не просто модернизация – тя е гаранция за по-ефективен контрол и по-голяма безопасност за гражданите“, допълва д-р Борислав Матеев.

Затова съветниците от ПП–ДБ настояват да бъде предоставена информация за точния брой на съставените фишове, актове и наложените глоби от „Общинска полиция“ и от ОП „Общинска охрана“ от началото на годината до 1 ноември, тяхната обща стойност и събираемостта им към момента.

Общинският съветник допълни, че с питането до кмета Костадин Димитров се търсят отговори на още няколко важни въпроса, а именно – има ли в общината анализ за повторяемостта на нарушенията и колко от тях са извършени от едни и същи водачи/собственици на автомобили, има ли данни за административното натоварване на служителите и какви ще бъдат потенциалните икономии при дигитализация на процесите.