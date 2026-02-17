Идея: Опасна руина в Лаута да се превърне в спортна зала

Идея за превръщането на недостроения хотел в парк Лаута, част от комплекс Локомотив, да се превърне в супер модерна зала за спорт циркулира в общественото пространство от известно време. Концепцията за премахването на изоставената от десетилетия руина и изграждането на нейно място на съвременен спортен комплекс се очаква скоро да бъде облечена в конкретна форма и да бъде внесена като предложение до градската управа, тъй като общината е собственик на имота онова, което се намира върху него. То ще дойде от спортни деятели и ще е на база анализ на нуждите и обществените ползи от реализирането на един такъв проект.

Сигурно е едно- грубата конструкция на започнатия още преди промените хотел е супер компрометирана и опасна и трябва да бъде премахната, а най-удачната опция е нейно място да се направи съоръжение за професионален спорт с няколко хиляди места за зрители, готово да посреща международни състезания и събития. Най-удачна, тъй като руината е част от комплекс Локомотив, а баскетболният тип на клуба например няма нито къде да тренира, нито къде да посреща домакинствата си, въпреки огромния си възход в последно време.

Писмено предложение с детайли до общинската администрация все още няма внесено, но идеята все по-усилено се обсъжда в спортните среди. Каква би била реакцията на кмета и екипа му, на този етап не е ясно.