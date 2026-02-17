Пловдивчани отново ще представят България на Световно по международно право в САЩ

Студенти от Юридическия факултет на ПУ спечелиха отличия на националния финал и заедно с НБУ ще защитават страната ни на престижния Jessup във Вашингтон

Отбори на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) и Нови български университет (НБУ) ще представят България във Вашингтон на най-престижното международно състезание по международно право The Jessup – Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.

След изключително оспорван национален финал в Съдебната палата в София тимът на Пловдивския университет в състав Дебора Михалева (5 курс), Мирослава Боева (4 курс), Анна Айлова (3 курс), Павел Василев (2 курс) и Борислав Арабаджиев (2 курс), под ръководството на треньорите Вяра Трифонова и Тодор Рогошев, се класира на второ място и заедно с отбора на НБУ ще защитава българските цветове в международните кръгове.

Състезанието The Jessup е сред най-елитните форуми за студенти по международно право в света и събира над 700 отбора от над 100 държави. Надпреварата включва изготвяне на писмени защити и устни пледоарии изцяло на английски език, като симулира казуси по международно право пред съдебни трибунали.

Освен силното отборно представяне, студентите от ПУ завоюваха редица отличия на национално ниво:

Две награди за най-добри писмени защити – както като ищец, така и като ответник;

Мирослава Боева бе отличена като най-добър говорител, а Дебора Михалева зе второ място в индивидуалното класиране;

Отборът получи и специалния приз „Spirit of Jessup“ за отдаденост и дух към състезанието.

Този успех не е първи за ПУ – отборът участва в Jessup от години и вече има традиция на силни представяния на националния и международния етап.

Студентите изразиха благодарност към Юридическия факултет на Пловдивския университет с декан доц. д-р Даниела Дончева, Сдружението за международни състезания по право, както и към всички преподаватели, колеги и приятели, които ги подкрепиха по пътя към този успех.

Припомняме, че през последните 2-3 години отборът на ПУ традиционно се класира на първите места в националния кръг. Повече за успехите им четете ТУК.