АктуалноВкусът на градаГрадътЖивотЗабавлениеИзбор на редактораНовини
Грета Тунберг пие лате в Капана
Известната шведска екоактивистка беше забелязана от репортер на Под тепето преди броени минути в арт квартала в Пловдив. Тя бе придружена от група приятели, с които заедно пиеха кафе в известно капанско заведение. При бърз преглед на социалните ѝ медии, става ясно, че посещението е неофициално и Грета все още не го е отразила.
Типично за младата дама, тя бе облечена семпло с туристически обувки и небрежни дрехи. Причината за нейната визита не стана ясна. На въпроса какво я води в Пловдив, тя отговори, че е дошла на кратко посещение с нейни връстници. Грета добави, че градът ѝ допада много и го намира за уютен. Успяла е да разгледа основните забележителности и всички са възхитени!
284 коментари
п»їSalam Gacor, lagi nyari situs slot yang gacor? Coba main di Bonaslot. Winrate tertinggi hari ini dan pasti bayar. Deposit bisa pakai Dana tanpa potongan. Daftar sekarang: п»їslot gacor semoga maxwin.
Aktual Pin Up giriЕџ ГјnvanД±nД± axtaranlar, bura baxa bilЙ™rsiniz. Bloklanmayan link vasitЙ™silЙ™ qeydiyyat olun vЙ™ qazanmaДџa baЕџlayД±n. XoЕџ gЙ™ldin bonusu sizi gГ¶zlЙ™yir. KeГ§id: п»їPin Up online qazancД±nД±z bol olsun.