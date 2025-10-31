35-годишен пловдивчанин обвинен в разпространение на наркотици и „вейпове“ с канабиноиди

Окръжна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем 35-годишния Г.К., уличен в държане и разпространение на високорискови наркотични вещества.

Според разследването, на 28 октомври 2025 г. в имот в града, обитаван от мъжа, полицаи открили и иззели над 325 грама марихуана, 42 електронни устройства тип „вейп“, съдържащи хексахидроканабинол, както и 608 грама желирани бонбони с наличието на същото вещество. Според прокуратурата веществата били предназначени за разпространение, а част от марихуаната вече е била пласирана.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По случая се извършват допълнителни действия по разследването.