Три нови яслени групи отварят врати в кв. „Съдийски“

Разкриват се три нови яслени групи в „Детска ясла на мечтите“, която отваря на втори адрес на ул. „Стоян Михайловски“ 13, кв. „Съдийски“, район „Централен“. За прием в новата сграда на детското заведение се обявяват свободни места за месец август, като кандидатсването започва от 12.08.2025 г. Следва резултатите от класирането да бъдат обявени на 19.08.2025 г., а децата да влязат в групите от 15 септември.

Новата сграда в кв. „Съдийски“ разполага със собствена млечна кухня и капацитет за прием и отглеждане на 48 деца. Предложението на кмета Костадин Димитров за наемане на персонал и разкриването на яслата бе одобрено от Общинския съвет на 24 юли, а официалното й откриване ще бъде в началото на септември.

При кандидатстване за прием и подбор на детски заведения от изключително значение е родителите да се съобразят с наличните свободни места. Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 18.08.2025 г. – 23 ч. 59 мин. За тези, които подават заявления на хартиен носител при директорите на детските градини или детските ясли, срокът е 15.08.2025 г. – 17 ч.

Снимката е илюстративна