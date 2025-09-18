АктуалноГрадътЗелен градИзбор на редактораМненияНовиниОбщина Пловдив

До хиляда лева ще е наказанието за физически лица, които не спазват правилата в зоните с ниски емисии. За юридически лица санкцията ще е до 2 хиляди лева. Това предвижда приетата днес наредба от общинските съветници след близо двучасов дебат. Според нея ще бъдат създадени две зони. Първата е малък ринг, която се въвежда от 1 октомври 2026г. до 30 април 2027г. и всяка година след това. Втората е Големият ринг се въвежда от 1 октомври 2028г. до 30 април 2029г. и в годините след това.

“ Паралелно с въвеждането на зоните се забранява изгарянето на дърва и въглища за отопление, като позволени ще бъдат пелети и брикети от биомаса. Продължава и програмата за подмяна на уредите за битово отопление. Това решение на местния парламент днес е с визия за бъдещето на Пловдив. Благодарение на него ще намалим замърсяването на въздуха, което е изключително важно за здравето на пловдивчани. Освен това ще намалим трафика, ще се научим да ходим пеша, да използваме екологични средства за придвижване, ще караме велосипеди“, коментира зам.-кметът по екология Иван Стоянов гласуването в пленарната зала и овациите на някои от съветниците с приемането на предложението.

Той съобщи, че контролът ще се осъществява с видеонаблюдение, като в процедурата по обществената поръчка следва да се обхванат всички малки детайли, които биха попречили тази зоната с ниски емисии да функционира добре. Системата на общината ще е сързана със системата на НАП, така че административните наказания ще се получават от гражданите по този ред.

„До 30 декември ще трябва да сме обявили всички обществени поръчки, после да пристъпим към избор на изпълнител, изработване на софтуерна програма, за знаци и сигнализации, с които ще се оказват зоните“, допълни Иван Стоянов.

  2. Дали ще сложат бариери и огради на постъпите на привилегирования център, където общински служители ще изискват големия талон на колите или дежурни екипи ще кръстосват улиците и ще лепят глоби на стъклата на нарушителите? Колко души ще назначат със заплати от нашите данъци? 100, 200, 300?

  3. Интересуват ме автомобилите с газова уредба какво става с тях? Те са с бензинови, но с монтирана АГУ. Ще плащат ли по-ниски данъци старите автомобили, шом за тях ще има забранени зони?

