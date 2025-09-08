Героите от US Open играят за купа Дейвис в Пловдив

Изображение: Българска федерация по тенис

Героите от US Open Иван Иванов и Александър Василев ще играят за Купа Дейвис на кортовете на ТК Локомотив тази седмица. Носителят на титлата на откритото първенство на Щатите и неговият подгласник от българския финал в Ню Йорк, са част от отбора на България за Купа „Дейвис“. И феновете на аристократичния спорт ще имат шанса да ги видят на живо само дни след големия триумф зад океана.

Мачовете са на кортовете на Тенис клуб „Локомотив“ в Пловдив на 13 и 14 септември, като стартът е в събота от 12:00 часа. В неделя битките на корта започват в 11:00 часа, като входът и в двата дни ще е свободен до запълване на капацитета на трибуните. 16-годишният Иван Иванов и 18-годишният Александър Василев са част от отбора, в който са още Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.). Формацията ще търси победа над Финландия в мача от Световна група I. При победа тя ще играе квалификация за влизане в най-елитната Световна група.