Откриват площадка за безопасно движение по пътищата ОУ „Кочо Честеменски“

Учебната година в ОУ „Кочо Честеменски“ ще стартира на 15 септември с нова придобивка- площадка по безопасност на движението по пътищата. Тя е създадена за децата, за да учат чрез игра и практика колко важно е да пазят живота – своя и на другите.

Новото пространство е изградено по Националната програма на МОН „Безопасност на движението по пътищата“, със съдействието на училищното настоятелство и с подкрепата на бюджета на училището. То е проектирано така, че да наподобява истинска градска среда – със светофари и пътни знаци, зелени острови, цветни кътове и пейки за отдих. Осигурени са велосипеди, тротинетки, каски и дори колички за бебета, за да може обучението да бъде максимално близко до реалността, обясни директорът на училището Златка Алдженаби.

Тържеството за старта на учебната година ще премине под надслов „Пътят е избор, животът е с предимство“. Всеки присъстващ ще получи символична табела с послание за пътна безопасност – знак, че знанието и отговорността вървят заедно по един и същи път.

„За нас е важно децата да тръгват към знанието с увереност, че пътят пред тях е безопасен. Празникът на знанието и площадката по безопасност ще се срещнат в едно начало, което съчетава радост и отговорност“, заяви още Златка Алдженаби.