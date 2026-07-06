Микеле Мороне избра Пловдив за старт на европейското си турне

Известният актьор, модел и музикант Микеле Мороне идва в Пловдив за своя първи авторски концерт. Той ще се проведе на 5 декември в зала „Колодрум“, началото е от 20.00 часа.

Голямата звезда от еротичната трилогия на Netflix „365 дни“ избра именно Пловдив – Европейска столица на културата 2019 година, за първа спирка от европейското си музикално турне и лично сподели вълнението си от избора на локацията в обръщение към българските почитатели:

„Започваме от България на 5 декември – моя първи концерт. Очаквам толкова много от вас в арена „Колодрума“ в Пловдив! Ще бъде рок енд рол, хаус музика, техно, електро, блус… и ще бъде абсолютен огън! Нямам търпение да видя всички мои български фенове, да забравим за проблемите за час и половина, да скачаме, да пеем и да лудеем заедно!“

Микеле Мороне (Michele Morrone) е италиански актьор, модел, певец и моден дизайнер, който придоби огромна световна популярност буквално за броени дни. Той се превърна в един от най-разпознаваемите съвременни секссимволи.

Преди да стане световноизвестен, Мороне участва в малки театрални постановки и италиански сериали („Sirene“, „Medici“), като дори завършва на второ място в италианското издание на „Dancing with the Stars“ през 2016 г. През 2020 г. получава главната роля на сицилианския мафиотски бос Масимо Торичели в еротичния трилър на Netflix „365 дни“. Филмът става глобален хит, а Микеле се превръща в международна суперзвезда за една нощ. По-късно заснема и двете продължения на филма.

Микеле е самоук китарист и изключително талантлив певец с плътен, дълбок глас. Дебютният му албум „Dark Room“ (2020) излиза паралелно с премиерата на филма, а няколко от песните в него „Hard for Me“ и „Feel It“ стават официален саундтрак към „365 дни“. Днес видеоклиповете му в YouTube имат стотици милиони гледания, а той продължава да издава нова музика и да прави концерти.

Като модел, той работи със световни гиганти като Dolce & Gabbana и Guess. През 2020 г. стартира и собствена марка за дамско плажно облекло – AurumRoma, чиито дизайни създава сам.