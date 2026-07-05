Демерджиев: Има заличавания на данни с полетите на Атанасова и Пеевски

„По случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни“. Това съобщи вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, цитиран от БНР.

„Не са грешни данните. Има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко. Това ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно“, каза Демерджиев, който беше помолен да обясни на какво се дължи разминаването на данните, изнесени от него в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай, и нейните собствени – че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.

„Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват, така, че темата трябва да се фокусира върху важното има ли извършено престъпление. Това проверяваме ние, и има ли нарушаване на санкциите по закона „Магнитски“, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски“, добави вътрешният министър.