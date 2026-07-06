Кулминацията на лятното турне на Графа е на Античния театър

Владимир Ампов – Графа се отправя на национално турне. Кулминацията ще бъде на 8 август в Античния театър в Пловдив. Преди това любимецът на публиката ще се качи на сцените в Сливен – на 23 юли, Крепост „Туида“, Бургас и Варна – съответно на 24 и 25 юли в Летните театъри. Билети са налични в мрежата на Ивентим.

Програмата на концертите от турнето е изградена като емоционално пътуване през едни от най-обичаните песни на популярния български певец и композитор. Началото е в по-интимна атмосфера – само глас, пиано и китара – с песни като „Влюбени сълзи“, „Страничен наблюдател“ и „Черен гранит“. Постепенно музикалната история се разгръща заедно с бандата и преминава през големите хитове „Drama Queen“, „Слънце в очите ти“, „Ако има рай“, „Невидим“, „Искам те“, „Крадена любов“, „Малкият принц“, „Никой“ и „Давам всичко за теб“.

На сцената Графа ще бъде със своите музиканти, които със своята енергия и майсторство допринасят за силното живо звучене на концертите.

Специален акцент около турнето е и книгата „Графа Live“, в която той допуска читателите по-близо до своя свят – сцената, музиката и хората зад годините концерти, вдъхновението, съмненията и моментите, които оформят един артист. По време на турнето зрителите ще могат да открият книгата и на място.