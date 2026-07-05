Млад шофьор се заби в колона от автомобили в Асеновград

Неопитен шофьор се вряза в колона от автомобили на прав и широк участък от тиха улица в Асеновград без никакъв спирачен път и никакви препятствия. Младежът блъсна с висока скорост в спряла кола, която се удря в паркираната при нея и така в последователност до пет автомобила с различни щети. Вероятно водачът е гледал в телефона си по време на шофиране.

Инцидентът е заснет от охранителни камери на улица „Богомилска“ в града, записът от които се върти в социалните мрежи. Вижда се как дори след удара младежът губи управлението на фолксвагена, който тръгва назад пушейки.