Историческият мобилен музей „Битките при Чанаккале“ гостува в община Пловдив на 10 и 11 юли 2026 г. Събитието се организира от Генералното консулство на Република Турция в Пловдив със съдействието на община Пловдив.

Историческият мобилен музей „Битките при Чанаккале“ започва работа през 2020 г., оттогава всяка година го разглеждат по над 100 000 души първоначално в Турция, а впоследствие в други държави на Балканския полуостров.

Музеят представя историческите бойни действия през 1915-1916 г. на полуостров Галиполи или Чанаккале. Сраженията са част от Първата световна война между Антантата и Османската империя. В тези бойни действия участва Мустафа Кемал Ататюрк, който по-късно е основател на Република Турция.

Мобилната музейна експозиция се придвижва с ТИР с дължина 17 метра, включва 7 витрини, които представят различни етапи от войната.

Жителите и гостите на Пловдив могат да я посетят на 10 и 11 юли 2026 г., петък и събота, от 9,00 до 17,00 ч. при вход свободен.

Мобилният музей ще се намира пред Дом на културата “Борис Христов“, на ул. „Гладстон‘ №15.